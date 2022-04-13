AYEDAŞ'tan Moda Sahnesi'nin elektriğine ilişkin açıklama - Son Dakika
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AYEDAŞ'tan Moda Sahnesi'nin elektriğine ilişkin açıklama

13.04.2022 00:58
AYEDAŞ'tan Moda Sahnesi'nin elektriğine ilişkin açıklama

AYEDAŞ, Moda Sahnesi'nin artık kendi enerji haklarını kendi kendilerine sağlamaya karar verdikleri ve saatlerini çalıştırdıkları belirtmesi üzerine yazılı açıklama yaptı.

AYEDAŞ, Moda Sahnesi'nin artık kendi enerji haklarını kendi kendilerine sağlamaya karar verdikleri ve saatlerini çalıştırdıkları belirtmesi üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Moda Sahnesi'nin elektriği, benzer konumda olan tüm tüketicilere aynı şekilde uygulandığı gibi borcu nedeniyle kesilmiştir" denildi.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ), Moda Sahnesi'nde kullanılan elektriğe ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "11 Nisan 2022 tarihinde Moda Sahnesi Twitter Hesabı aracılığıyla kamuoyuna yapılan ve bazı haber portallarında da yer verilen duyuruda, Moda Sahnesi'nin artık kendi enerji haklarını kendi kendilerine sağlamaya karar verdikleri ve saatlerini çalıştırdıkları belirtilmiştir.

Bu açıklama üzerine, şirketimizin yetkilileri tarafından Moda Sahnesi'ne bu türde elektrik kullanımı durumunda mevzuat gereği alınacak tedbirler sözlü olarak iletilmiştir. Söz konusu uygulama, ilgili mevzuata göre kaçak elektrik kullanılması halidir.

Kaçak elektrik kullanımı, teknik bilgisi olmayan kişiler tarafından sayaca müdahale edildiği için can ve mal güvenliği riski oluşturacağı gibi yakındaki tüketim noktalarının kaliteli ve kesintisiz enerji kullanımına da engel olmaktadır. Ayrıca bu durumun, piyasa işleyişi gereği kullandığı elektriğin bedelini düzenli olarak ödeyen diğer tüketicilerin faturalarına yansıyacağı da unutulmamalıdır.

Elektrik dağıtım şirketleri, elektrik tarifelerinin belirlenmesinden sorumlu değillerdir. Dağıtım şirketleri, tedarikçilerden iletilen zamanında ödenmeyen tüketim borçları nedeniyle veya kaçak elektrik kullanıldığının tespiti halinde ilgili tüketim noktalarının elektrik enerjisini kesmek ve kaçak elektrik tüketim faturası düzenlemekten sorumludur.

AYEDAŞ, düzenlemeye tabi olan elektrik dağıtım sektöründe ilgili elektrik piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca görevini sürdürmektedir. Bu kapsamda, AYEDAŞ çalışanları mevzuat kapsamındaki kendilerine atfedilen görev ve uygulamalar dışında bir değerlendirme yapamaz veya işlemde bulunamaz.

Son olarak belirtmek isteriz ki, Moda Sahnesi'nin elektriği, benzer konumda olan tüm tüketicilere aynı şekilde uygulandığı gibi borcu nedeniyle kesilmiştir. Kaçak elektrik kullanımının tespit edilmesi durumunda da mevzuat hükümleri uyarınca saha ekiplerimiz tarafından gerekli işlemler yapılacaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz." denildi. - İSTANBUL

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Anadolu Yakası, İstanbul, Enerji, Moda, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AYEDAŞ'tan Moda Sahnesi'nin elektriğine ilişkin açıklama - Son Dakika


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