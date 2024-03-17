Ayvalık Belediye Başkanı AKP Adayı'nı Hedef Aldı - Son Dakika
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Yerel

Ayvalık Belediye Başkanı AKP Adayı'nı Hedef Aldı

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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 2024-2029 Proje Tanıtım Toplantısı'nda kentsel dönüşüme ilişkin, AKP Adayı'nı hedef aldı. Ergin, Ayvalık'ı şehir dışına çıkaracaklarını ve buraları devlete kalacağını söyleyerek yerinde dönüşümü savundu.

17.03.2024 11:20  Güncelleme: 11:57
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 2024-2029 Proje Tanıtım Toplantısı'nda kentsel dönüşüme ilişkin, AKP Adayı'nı hedef aldı. Ergin, "Ayvalık halkını buradan alacakmış, rezerv alan ilan edecekmiş. Ali Çetinkaya, 150 Evler değil Sarımsaklı'yı da bir yere taşıyacakmış. Ayvalık'ı şehir dışına çıkaracakmış. Buraları devlete kalacakmış. Tam bir AKP zihniyeti arkadaşlar. Hiç kimse hiçbir yere gitmiyor. Değişim olacaksa yerinde olacak" dedi.

2024-2029 Proje Tanıtım Toplantısı'nda; 'Ali Çetinkaya ve 150 Evler Mahallesi Sarımsaklı ve Altınova'da Yerinde Kentsel Dönüşüm Çalışmalarının Yapılması Projesi'ne ilişkin bilgi veren Başkan Ergin, şunları kaydetti:

"BİZ YERİNDE DÖNÜŞÜMÜ SAVUNUYORUZ"

"Beş binlikler, on yıldır Büyükşehir tarafından yapılmıyor. Beş binlikleri Büyükşehir yapacak. Binlikleri Ayvalık Belediyesi, ilçe belediyesi yapacak ve bu bölgelerimiz başta olmak üzere Ayvalık'ın revizyon planları, binlik planlarını yapacağız. Ama biz yerinde dönüşümü savunuyoruz. Yerinde dönüştüreceğiz buraları. Ayvalık'ın AKP Adayı geçen bir tanıtım toplantısı yapmış. Ne demiş biliyor musunuz? Ayvalık halkını buradan alacakmış, rezerv alan ilan edecekmiş. Ayvalık'ı şehir dışına çıkaracakmış. Buraları devlete kalacakmış. Tam bir AKP zihniyeti arkadaşlar. Yani Ayvalıklı'yı sen dışarı çıkaracaksın. 150 Evleri, en kıymetli bölgeyi dışarı çıkaracaksın. Sunumda bunu çok rahat anlatıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Biliyorsunuz bunun kötü örnekleri var İstanbul'da. Hala protestolar yapıyorlar. Onlar mahallelerini terk etmek istemiyorlar. Bence Ayvalık için çok büyük hainliktir bu. Bu kadar net söylüyorum. Bunu kamuoyuna çok iyi anlatmamız gerekiyor. Biliyorsunuz Kasım 2023'te bu yasayı çıkarıyorlar. Yasanın 6. maddesiyle yeniden tanımlanan rezerv yapı alanı düzenlemesiyle Anayasa ile teminat altına alınan mülkiyet hakkını afet riski ve kentsel dönüşüm bahanesiyle gasp ediyorlar arkadaşlar. Bunu Ayvalık'ta yapmak istiyorlar utanmadan bir de.

"AYVALIKLI BUNA İZİN VERMEZ"

Ama Ayvalıklı buna izin vermez. Biz izin vermeyeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bir de çok güzel anlatıyor diyor ki; 'Götüreceğim sizi hastanenin oraya, bir dönüm mü yeriniz var, iki dönüm yer vereceğim. Ama buraları bizim olacak.' Siz kimsiniz? 'Devlet.' Yok böyle bir dünya. Bu insanlar gelmiş, nereden gelmiş? Mübadele ile yurtlarını teslim etmişler. Çıkmışlar gelmişler, elli yıldır, yetmiş yıldır yaşadığı evini terk edecek, mahallesini terk edecek. Ayvalıklıyı, yani yıllardır Ayvalık'ta yaşayan insanları alıp başka yerlere taşıyacaklarmış. Hastanenin orayı diyor, sitten çıkaracağız oralara taşıyacağız, diyor. Var mı böyle bir dünya ya? İnanın bu yasa ile hak aramanın yolları daraltılmıştır. Ayrıca yerel yönetimlerin yetkileri tamamen ortadan kalkıyor. Yani yerel yetkiyi, kendi yetkisini Bakanlığa veriyor. 'Gel' diyor, 'Yap diyor' burayı. AKP Ayvalık Adayı'nın Ayvalık'a, Ayvalık halkına vadettiği en önemli projelerinden biriymiş bu arkadaşlar.

"HİÇKİMSE HİÇBİR YERE GİTMİYOR"

Böyle bir projeyi biz Ayvalık'ta kabul etmiyoruz. Biz bunu, Ayvalıklı olduğu yerde, Ayvalık'ta o binalar olduğu yerde revizyona uğrayacak, ada bazında gerekirse planlar yapılacak, diyoruz. Halbuki şunu dese, 'On yıldır biz beceremedik bu beş binlik planları yapmayı. En kısa zamanda yaptıracağız, binlikleri de ihale edip yapacağız' dese eyvallah. Bizim de istediğimiz o zaten. Bir yıldır bekliyor. Bütün memleket, bütün Balıkesir hemen hemen beş binlik planları bekliyor. Onlar yüzünden kriz oldu. Deprem var. Evlerin değişmesi yani bir şekilde planların yapılıp bu binaların değişmesi lazım. Depreme dayanıklı hale gelmesi gerekirken ama maalesef halen daha beş binlikleri bekliyor. Bütün, hemen hemen Balıkesir bekliyor. Belki yarısı bekliyor. Ayvalık da bekliyor. Evet, sadece bu bölge değil. Ali Çetinkaya, 150 Evler değil Sarımsaklı'yı da bir yere taşıyacakmış. Sarımsaklı plajlarını, değerli arazilerini biz onlara bırakacakmışız. Kimse kusura bakmasın. Hiç kimse hiçbir yere gitmiyor. Değişim olacaksa yerinde olacak. Bu kadar net. Biz Sarımsaklı planları bir an önce onaylansın istiyoruz. Zeminler kötü, deprem riskleri var. Kaç yıldır uğraşıyoruz işte arkadaşlarım biliyor. En son zorla Sarımsaklı planlarını aldırdık son Büyükşehir Meclisi'ne. Sarımsaklı Revizyon Planları'nı yapmıştık. Almıyorlardı. Büyükşehir Meclisi'ne de almıyorlardı. Almama sebepleri ortaya çıktı o kadar net söyleyeyim. Ama biz buna izin vermeyeceğiz. Allah'ın izniyle de Ayvalıklı buna izin vermez. Biz inşallah seçimden sonra hemen binlik ihalelerimizi yapıyoruz. Ada bazında olacaksa ada bazında halkla paylaşacağız. Halkla bu projeyi, bu planları yapacağız."

Ayvalık Belediye Başkanı AKP Adayı\'nı Hedef Aldı
Kaynak: ANKA

Mesut Ergin, Ayvalık, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ayvalık Belediye Başkanı AKP Adayı'nı Hedef Aldı - Son Dakika

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