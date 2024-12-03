Ayvalık Polisi'nden Engelli Gazeteciye Ziyaret - Son Dakika
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Ayvalık Polisi'nden Engelli Gazeteciye Ziyaret

Ayvalık Polisi\'nden Engelli Gazeteciye Ziyaret

Polis, engelli gazeteci Suat Salgın'ı ziyaret ederek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

03.12.2024 14:43
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Çakır ve bünyesindeki polis memurları ortopedik engelli gazeteci Suat Salgın'a yönelik nazik bir ziyaret gerçekleştirdiler.

Bölgenin tanınmış haber muhabiri Salgın'ı bürosunda ziyaret eden Ayvalık Polisi; engelli muhabirin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü çiçeklerle kutladı.

İhlas Haber Ajansı, muhabiri Salgın ile bir süre sohbet eden Müdür Çakır, vatandaşların yanı sıra engelli bireylerin can ve mal güvenliklerini sağlayabilmek adına Türk Polisi'nin ülke çapında 7/24 görev yaptığını hatırlattı.

Devletin tüm birimleriyle hayatlarını kolaylaştırabilmek için engelli vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan İlhan Çakır, Ayvalık'ta da polisin engelliler için gerektiğinde tüm imkanlarını seferber edebilecek duyarlılık ve donanıma sahip olduğunun altını çizdi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kendisine yönelik yapılan nazik jestten duyduğu memnuniyeti ifade eden Salgın ise, Ayvalıklı engelliler adına kendisini ziyaret eden polis memurları nezdinde İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki tüm personele teşekkür etti.

Engelliler gününde bir engelli birey olarak hatırlanmanın son derece mutlu edici olduğunu kaydeden Salgın, toplumda engellilerin güncel hayatlarında yaşadıkları sorunların çözümü noktasında son yıllarda atılan adımların olumlu yönde olduğunu savundu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ayvalık Polisi'nden Engelli Gazeteciye Ziyaret - Son Dakika

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