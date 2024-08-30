Oğlu tarafından dolandırıldığını pankartla duyurdu - Son Dakika
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Yerel

Oğlu tarafından dolandırıldığını pankartla duyurdu

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir baba, oğlunun kendisini ve diğer çocuklarını dolandırdığını iddia ederek caddeye bir pankart astı. Vatandaşlar pankartı görünce şaşırdı.

30.08.2024 13:53  Güncelleme: 14:48
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde oğlunun kendisini ve diğer çocuklarını dolandırdığını ileri süren baba, olayı caddeye pankart asarak duyurdu.

Ne zaman asıldığı bilinmeyen pankartta, "Oğlum F.A., beni ve öz kardeşlerini dolandırmıştır. Kimse bundan gayrimenkullerimi satın alamaz, kiralayamaz. Sorunludur, belalı maldır" ifadeleri yer aldı.

Pankartı gören vatandaşlar yazıyı okuduğunda çok şaşırdı.

Oğlu tarafından dolandırıcılığını caddeye astığı pankartla duyurdu
Oğlu tarafından dolandırıldığını pankartla duyurdu
Kaynak: İHA

Kayapınar, 3-sayfa, Baba, Dolandırıcılık, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Oğlu tarafından dolandırıldığını pankartla duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Oğuz Özen: Bu Diyarbakır neden böyle ki herşey burdan çıkıyor uyuşturucu dolandırıcı bölücü vs vs iyileri de mutlaka vardır olmalıdır da ama nedense bu tür haberlerin buradan çıkması ne acı:((( 6 5 Yanıtla
  • ömer işler: Tam blurlanamayan fikri aksu sjsjsjsj 1 1 Yanıtla

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