Baba-oğul kaportacılık mesleği devam ettiriyor - Son Dakika
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Baba-oğul kaportacılık mesleği devam ettiriyor

14.05.2022 00:57
Baba-oğul kaportacılık mesleği devam ettiriyor

Edirne'nin İpsala ilçesinde 70 yaşındaki Şefik Taybakan ve 42 yaşında oğlu Eray Taybakan ile beraber kaporta boya işi yapıyor.

Edirne'nin İpsala ilçesinde 70 yaşındaki Şefik Taybakan ve 42 yaşında oğlu Eray Taybakan ile beraber kaporta boya işi yapıyor.

İpsala Yeni Sanayi Sitesindeki dükkanında boya ve kaporta ustası Şefik Taybakan ve oğlu Eray Taybakan yıllardır süren mesleklerini devam ettiriyor. Şefik Taybakan, "1967 yılında Edirne'de Çıraklığa başladığım. Edirne'de ilk dükkanımı açtım ve bir yıl orada devam ettim. Sonrasında İpsala damadı olunca dükkanımı burada açıp devam ettim. Ogün bugündür devam etmekteyim. Çoluğumuzu çocuğumuzu burada büyüttük, şükürler olsun çalışıyoruz" dedi.

"Dükkanı süpürecek çırak bulamıyoruz"

Çırak konusuna da değinen Kaporta ve boya ustası Şefik Taybakan, "20 Yıldır dükkanı süpürecek çırak bulamıyoruz. Baba oğul alıştık, ikimiz çalışıyoruz. Bu mesleğe başladığım ilk zamanda beri yüzlerce araç tamir ettim. Yeri geldi çok darbeli araçları da tamir ettik. Eskiden şimdiki ekipmanlar yoktu. İşimizi çok seviyoruz, severek yapıyoruz" dedi.

"Baba mesleğine sahip çıkıyorum"

Babasıyla birlikte 25 yıldır kaporta ve boya işleri yapan Eray Taybakan da, "1997 yılından beri mesleğin içinde aktifim. Meslek lisesini bitirdikten sonra malum ilçede işsizlik o yıllarda büyüktü, biz de baba mesleğine sahip çıktık. 25 yıldır babam ile birlikte çalışıyoruz. Şükürler olsun babamız bizi bir meslek sahibi yaptı, biz de çocuklarımız büyüteceğiz. Yaptığımız iş çok zor bir meslek. Hele bu zamanda çırak bulmak daha da zor. Mecburen yalnız çalışmak zorundayız" diye konuştu. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Baba-oğul kaportacılık mesleği devam ettiriyor - Son Dakika


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