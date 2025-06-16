Babacan'dan Asgari Ücrete Zam Çağrısı - Son Dakika
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Yerel

Babacan'dan Asgari Ücrete Zam Çağrısı

16.06.2025 18:45
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Babacan, emekli ve asgari ücretlilere gerçek enflasyon oranında zam yapılması gerektiğini söyledi.

(ESKİŞEHİR) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "1 Temmuz'u pas geçmek asgari ücretliden çalmaktır, emekliden çalmaktır. TÜİK'in enflasyonu değil gerçek enflasyon artı refah payı kadar maaş artışı hem asgari ücret için hem emekli maaşları için şarttır. Hakkı teslim etmektir. Yapmamak hak gaspıdır" dedi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, bir dizi etkinliğe katılmak için Eskişehir'e geldi. Partililerle bir araya geldikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Babacan, önümüzdeki süreçte seçim stratejilerini üçüncü bir yol olarak belirlediklerini söyledi. Vatandaşı iki kutuplu siyaset anlayışından kurtarmak istediklerini ifade eden Babacan, vatandaşın tercih yelpazesini geliştirmek istediklerini belirtti. Babacan, temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini söyleyerek emekli maaşlarına ve asgari ücrete gerçek enflasyon oranında zam yapılması çağrısında bulundu.

"Üçüncü bir yol oluşturmayla ilgili yoğun bir gayretimiz var"

Babacan, şunları kaydetti:

" Ekrem İmamoğlu'nun diploması 18 Mart akşamı iptal edildi. Ben hemen o gece kendisini arayıp geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Ertesi sabah da üç ayrı davayla kendisi gözaltına alındı ve tutuklandı. Tutuklanma hadisesinden hemen sonra Saraçhane'ye gittim. Orada Sayın Genel Başkan Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerinde bulundum. Ayrıca farklı zamanlarda farklı milletvekili arkadaşlarımız Sayın İmamoğlu'na gittiler Silivri'de ziyaret ettiler. Baktığımızda Türkiye'de evet 2023 seçimlerinde Altılı Masa kurulmuştu. Ancak şu anda CHP'nin yeni yönetiminin stratejisi biliyorsunuz tabanda ittifak. Ama CHP olarak yalnız yürüyelim. Böyle bir stratejisi var. Bizim de stratejimiz ekim ayından bu yana artık Türkiye'yi iki kutuplu siyasete mahkum etmek istemiyoruz. 'Türkiye'de ya onu seçeceksin ya da bunu seçeceksin başka da tercihin yok kardeşim. Seç birini' ikileminden kurtarmak istediğimizi ortaya koyduk. ve bu şekilde de ekim ayından beri artık yeni bir yol, üçüncü bir yol oluşturmayla ilgili yoğun bir gayretimiz var. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önemli olan önümüzdeki seçimlere kadar vatandaşların karşısında güçlü, farklı ve Türkiye'yi iyi yönetebilecek seçenekler olması. Vatandaşlarımızın tercih yelpazesinin geliştirilmesi. Bizim stratejimiz şu anda bu.

"Şu andaki iktidar iş başında olduğu sürece ekonomi düzelmez"

Şu andaki iktidar iş başında olduğu sürece yani ülkede hukuksuzluk, adaletsizlik olduğu sürece, ülkede ekonomi yönetiminde şeffaflık olmadığı sürece Türkiye'deki ekonominin ilerlemesi mümkün olmayacaktır. Maalesef üzülerek söylüyorum ki işler kötüye gitmeye devam edecek. Daha kötüyü görmeden Türkiye'de iyileşme başlamayacak. Çünkü ülke yönetiminin hukuk, adalet diye bir derdi yok. Ülke yönetenlerin şeffaflık diye bir derdi yok. Bunlar olmayınca ekonomi düzelmez. Yıllarca bu ülkenin Merkez Bankası şeffaf şekilde döviz alıp satarken, damadın Ekonomi Bakanlığı döneminden bu yana artık bunlar gizli. Bir zamanlar şeffaftı da şimdi bunu neden karartıyorsunuz? Şeffaflık olmayınca ekonomi düzelmez. Çünkü güven olmaz.

"Yüksek faizle enflasyon düşmez"

Bir devletin açıkladığı rakama eğer insanlar güvenmiyorsa bitmiştir o iş. Beyhude çaba. Yüksek enflasyonu nasıl önleyelim? Yüksek faizle önleyelim. Düşmez. Sayın Şimşek, Sayın Cevdet Yılmaz Mayıs 2023, enflasyon yüzde 30'lardaydı. İki yıl geçti enflasyon hala yüzde 30'larda. Arada yüzde 70'leri gördü hatta. Niye düzelmiyor? Çünkü sadece yüksek faiz demek, parası olanda parayı toplayıp ona faiz vermek. Hele parası olmayan, borçlu olan. Olan onlara oluyor. Borçlu esnafımız, borçlu çiftçimiz yüksek faizin bedelini ödüyor. Hazinenin faiz ödemesi 1 trilyon 950 milyar, çiftçiye destek 135 milyar. Bu şekilde tarım ayağa kalkar mı? Çiftçinin yüzü güler mi? Yüksek faizle enflasyon düşecek sanıyorlar. Olmayacak.

"Yapmamak hak gaspıdır"

Enflasyon kaç? Eline kaç para geçiyor? Bu kadar yüksek bir enflasyon döneminde 2024 yılında 1 Temmuz'u pas geçtiler. 1 Temmuz'u pas geçmek asgari ücretliden çalmaktır, emekliden çalmaktır. Eğer bu yıl 2025'te de yine pas geçerlerse bir kez daha çalacaklardır. Asgari ücretliden de emekliden de çalacaklardır.  Dolayısıyla TÜİK'in enflasyonu değil gerçek enflasyon artı refah payı kadar maaş artışı hem asgari ücret için hem emekli maaşları için şarttır. Zaten hakkı tanımaktır, hakkı teslim etmektir. Yapmamak hak gaspıdır."

Babacan'ın konuşmasının ardından, DEVA Partisi Eskişehir İl Başkanı Resul Ertürk, Babacan'a Eskişehirspor forması hediye etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Babacan'dan Asgari Ücrete Zam Çağrısı - Son Dakika

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