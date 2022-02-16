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BAE Büyükelçisi'nden KAYMEK kursiyerlerine destek - Son Dakika

BAE Büyükelçisi'nden KAYMEK kursiyerlerine destek

16.02.2022 13:54
BAE Büyükelçisi'nden KAYMEK kursiyerlerine destek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, KAYMEK kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği göz nuru eserlere hayran kaldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, KAYMEK kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği göz nuru eserlere hayran kaldı. Büyükelçie Dhaheri, destek ve teşvik amacıyla eserlerden satın alarak sanata ve sanatçıya katkıda bulundu.

Geçtiğimiz hafta Kayseri'ye ilk defa gelen Birleşik Arap Emirlikleri(BAE) Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Büyükelçi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, ziyarette Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Giriş Salonu'nda 'Hüner ve Eser, KAYMEK Yarıyıl Sanat Sergisi'ni gezdi. Başkan Büyükkılıç, Büyükelçi Dhaheri'ye KAYMEK kursiyerleri tarafından hazırlanan sergiyi gezdirdi.

Başkan Büyükkılıç, Büyükelçi ve beraberindeki heyete, hüsn-i hat, çini, tezhip, minyatür, rölyef, gümüş takı işlemeciliği, cam ve ahşap boyama, dekoratif tablo yapımı gibi birçok farklı el sanatı tekniği kullanılarak hazırlanmış el emeği göz nuru 'Hüner ve Eser, KAYMEK Yarıyıl Sanat Sergisi'ni gezdirerek, bilgiler verdi. Sergi gezisi sırasında Başkan Büyükkılıç, Büyükelçi'ye kursiyerlerin yaptığı bir tablo ile kravat hediye etti.

Sergiyi hayranlıkla gezen ve kursiyerlerin ürünlerini ilgiyle inceleyen Büyükelçi Dhaheri, destek ve teşvik amacıyla eserlerden satın alarak sanata ve sanatçıya katkıda bulundu. Eserleri hayranlıkla inceleyen BAE Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, emeği geçenleri tebrik etti.

KAYMEK A.Ş. Müdürü Denizhan Burhan, Büyükelçi Dhaheri'ye sanata ve sanatçıya verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Nazik ziyaretleri, sanata olan katkıları ve teveccühleri için Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri'ye KAYMEK ailesi olarak teşekkür ediyoruz" dedi.

Eğitmenler eşliğinde el emeği göz nuru eserlerin KAYMEK kursiyerleri, hem sanat öğreniyor, hem de yaptıkları ürünleri Başkan Büyükkılıç'ın "150. Yılda 150 Proje" kapsamında e-ihracat başlığı altında yer alan e-ticaret sitesinde satış yaparak, aile ekonomisine katkı sağlıyor. - KAYSERİ

BAE Büyükelçisi'nden KAYMEK kursiyerlerine destek
BAE Büyükelçisi'nden KAYMEK kursiyerlerine destek
BAE Büyükelçisi'nden KAYMEK kursiyerlerine destek
BAE Büyükelçisi'nden KAYMEK kursiyerlerine destek

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Birleşik Arap Emirlikleri, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Ankara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel BAE Büyükelçisi'nden KAYMEK kursiyerlerine destek - Son Dakika


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