Bafra\'dan Filistin\'e Yardım Eli

Samsun'un Bafra ilçesinde Darboğaz Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu öğrencileri, birikmiş harçlıklarını Filistin- Gazze'deki mazlumlar için bağışladı. Kurban bağışı, Türkiye Diyanet Vakfı Bafra Şubesi'ne teslim edildi.

Bafra İlçe Müftülüğüne bağlı kursun öğrencileri, Kurban Bayramı öncesinde gönüllü olarak bir araya gelerek kendi aralarında topladıkları harçlıkları Gazze halkına kurban yardımı olarak ulaştırmak üzere bağışladı. Öğrencilerin emanet ettiği bağışlar, Kurs Yöneticisi Leyla Asan tarafından Türkiye Diyanet Vakfı Bafra Şubesi Başkanı ve İlçe Müftüsü İbrahim Memiş'e makamında teslim edildi.

"Bu bağışlar sadece bir yardım değil, bilinçli bir duyarlılık göstergesidir"

İlçe Müftüsü Memiş, genç hafız adaylarının bu örnek davranışından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Gazze başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyalar için yapılan bu bağışlar çok kıymetlidir. Öğrencilerimizin bu duyarlılığı bizleri son derece mutlu etti. Rabbim niyetlerini kabul eylesin" dedi. - SAMSUN