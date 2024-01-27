 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bahçelievler'de Minibüste Doğum Şoku - Son Dakika
Üye Girişi

Bahçelievler'de Minibüste Doğum Şoku

Bahçelievler'de doğum kontrolü için hastaneye giden 32 aylık hamile kadın, hastaneye yetişemeyince yolcu minibüsünde doğum yaptı. Olayın şoku ile hızlıca hastaneye giden Minibüs şoförü Hakan Yücel, 'İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum, kendimi ambulans şoförü gibi hissettim. Çocuk sağlıklı' dedi.

Bahçelievler\'de Minibüste Doğum Şoku
27.01.2024 - 15:11,  Güncelleme: 15:21
Abone Ol

Bahçelievler'de doğum kontrolü için hastaneye giden 32 aylık hamile kadın, hastaneye yetişemeyince yolcu minibüsünde doğum yaptı. Olayın şoku ile hızlıca hastaneye giden Minibüs şoförü Hakan Yücel, "İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum, kendimi ambulans şoförü gibi hissettim. Çocuk sağlıklı" dedi.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Bahçelievler Merkez Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 haftalık hamile olan 23 yaşındaki Mizgin Güçlü, eşi Murat Güçlü ve 1,5 yaşındaki oğlu ile birlikte hastaneye gitmek için yola çıktı. Çift daha sonra Yayla - Topkapı güzergahında çalışan minibüse bindi. Bahçelievler Devlet Hastanesine gidecekleri esnada Minibüste sancıları başlayan Mizgin Güçlü kısa süreli panik yaşadı. Daha sonra Murat Güçlü ve minibüs içerisinde bulunan yolcular durumu minibüs şoförü Hakan Yücel'e bildirdi. Bunun üzerine durmadan hastaneye giden minibüs kısa sürede hastaneye vardı. Hızlıca minibüsten inen eşi, durumu hastanedeki sağlık çalışanlarına bildirdi. Sağlık çalışanları 32 haftalık hamile Mizgin Güçlü'yü minibüsten indireceği esnada doğum yaptı. Sağlık çalışanlarının müdahalesi ile yeni doğan bebek hastane içerisine götürülerek tedavi altına alındı. Burada yapılan ilk müdahalelerin ardından yeni doğan bebek Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Anne Mizgin Güçlü'nün ise Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın şoku ile hızlıca hastaneye giden Minibüs şoförü Hakan Yücel, "Kadın Bahçelievler'de eşiyle beraber aracımıza bindi, yanlarında da çocukları vardı. Yayla ışıklarında sancılanmaya başladı. Hastaneye yetişmesi lazım dediler. Yolcular vardı, elimizden gelinceye kadar hızlandık. Ambulans şoförlüğünü çok severim, bir anda kendimi ambulans şoförü gibi hissettim. Bir sirenim eksikti. Ben hastanede doğduğunu sandım ama hastane kapısında doğum yapmış. Arabadan bir çıktılar bebek, şaşkınlık içerisinde. Uçakta, takside, trende doğum gördük, ben minibüste ilk defa gördüm. Sağlıklı sıhhatli inşallah. Babasıyla konuştuk dün, çocuk şuan Cerrahpaşa'da, küvezde" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bahçelievler, Çocuk, İstanbul, Kaza, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bahçelievler'de Minibüste Doğum Şoku - Son Dakika


16:41
Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu
16:32
Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı
16:23
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in elini öptü CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in elini öptü
16:22
Yemekteyiz'te ortalık karıştı! Aldığı puanı beğenmeyen yarışmacı, rakibinin üzerine su döktü Yemekteyiz'te ortalık karıştı! Aldığı puanı beğenmeyen yarışmacı, rakibinin üzerine su döktü
15:49
İptal edilen gol yargıya taşındı! Mahkemeden dünya futbolunda emsal olacak karar çıktı İptal edilen gol yargıya taşındı! Mahkemeden dünya futbolunda emsal olacak karar çıktı
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıkladı
15:00
Esra Ezmeci ile Yeni Baştan, Yılın En Hayırsever Programı seçildi Esra Ezmeci ile Yeni Baştan, Yılın En Hayırsever Programı seçildi
14:57
İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı 'Ortalık çok karışacak' oldu İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu

Son Dakika
16:41 İnci Taneleri dizisindeki pavyon sahnesi ve dansı tartışma yarattı
16:32 Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı
16:23 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in elini öptü
16:22 Yemekteyiz Yarışmasında Gergin Anlar: Ecem Hanım Rakibi Leyla Hanım'ın Üzerine Su Döktü
15:49 İptal edilen gol yargıya taşındı! Mahkemeden dünya futbolunda emsal olacak karar çıktı
15:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıkladı
15:00 Esra Ezmeci ile Yeni Baştan, Yılın En Hayırsever Programı seçildi
14:57 İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu
14:55 Beşiktaş'ta son haftaların golcüsü Semih Kılıçsoy, Sivasspor kafilesine alınmadı
14:51 Genç kızın Murat Kurum'dan isteği şaşırttı: "Bir yere çıkamıyorum"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 16:47:11. #1.13#
SON DAKİKA: Bahçelievler'de Minibüste Doğum Şoku - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement