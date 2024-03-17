Bahçelievler Belediyesi, Atıl Yeri Kent Korusuna Çeviriyor

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Bahçelievler Belediyesi tarafından kamulaştırılan 44 dönümlük atıl yerin kent korusuna çevrileceği tanıtım toplantısı yapıldı.

Bahçelievler Belediyesi, daha önce fabrika olan ve atıl durumdaki 43 dönümlük alanı kent korusu haline getirecek. Korunun tanıtım programına AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve davetliler katıldı. Bahçelievler Merkez Mahallesi, Şehit İbrahim Koparır Caddesi üzerinde bulunan kent korusu toplam 44 dönümlük alana sahip ve tüm vatandaşlara farklı deneyimler sunması hedefleniyor. Korunun içinde çocuk oyun alanları, fıtness alanı, etkinlik çayırı, piknik alanları, mescit, hayvanat bahçesi, açık hava sineması, pati park ve sosyal tesis bulunacak. Koruda ayrıca mevcut bulunan basketbol sahası, futbol sahası, tenis kortu ve sera alanı korunarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

5 yıl içinde ilçeye yüzde 10 civarında yeşil alan kazandırdıklarını belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Bugün burada Bahçelievlerli komşularıma bir müjdemiz var. Bahçelievler'in ortasında bir hazine bulduk. Bahçelievler'in ortasında 44 dönümlük bir koru, 100-120 yıllık ağaçların olduğu bir yer. Yeniden ağaç eklemeyeceğiz, öyle bir şey yok. Burası el değiştirdi. 105 dönüm civarıydı, sahibi 60 dönümü kendine bıraktı. 44 dönümünü Bahçelievler Belediyesine tapulandırdık. Bahçelievlerli hemşehrilerimin ve komşularımın emrindedir, hayırlı uğurlu olsun diyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL