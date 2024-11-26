Bakan Bak'tan Dikeç'e Övgü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bakan Bak'tan Dikeç'e Övgü

Bakan Bak\'tan Dikeç\'e Övgü

Bakan Osman Aşkın Bak, Dikeç'in pozu ve gençlere yönelik projeler hakkında konuştu.

26.11.2024 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Yusuf Dikeç'in pozu tüm olimpiyatlarda ve hala bir fenomen. Çok doğal bir hareketini insanlar hemen kabullendiler. Bu güzel hareketi bu vizyonu kabullendi" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan ile bir araya geldi. 'Gençler Bakanlığında' projesi kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından bakanlığı anlatan tanıtım videosu izletildi. Programın açılışında konuşan Bakan Bak, "Bakanlığımıza hoş geldiniz sizleri seviyoruz iyi ki varsınız" diye konuştu.

"Toplumsal faaliyetlerde yer almazsanız kendinizi geliştiremezsiniz"

Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) bulunmanın ve çalışmanın önemini vurgulayan Bak, "Sivil Toplum Kuruluşları ve toplumsal faaliyetlerde yer almazsanız kendinizi geliştiremezsiniz. Özellikle sporla ilgili sivil toplum kuruluşlarında bulundum" diye konuştu.

"Ülkemizde gençlikle ilgili ciddi çalışmalar var"

Türkiye'de gençlerle ilgili ciddi çalışmalar olduğuna değinen Bakan Bak, "Ülkemizde gençlikle ilgili ciddi çalışmalar var. Sizlerin bu fırsatları yakalanmanız öğrenmeniz anlatmanız büyük bir fırsat. Bugün de yaklaşık 419 gencimiz bizimle. Bakanlığımızı tanıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Yusuf Dikeç'in pozu tüm olimpiyatlarda ve hala bir fenomen"

Yusuf Dikeç'in hareketinin bir fenomen olduğunu söyleyen Bak, "Yusuf Dikeç'in pozu tüm olimpiyatlarda ve hala bir fenomen. Çok doğal bir hareketini insanlar hemen kabullendiler. Bu güzel hareketi bu vizyonu kabullendi" açıklamasında bulundu.

"Annenize öf bile demeyin babanıza öf bile demeyin"

Bakan Bak, gençlerin anne ve babalarını çok sevmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Sizi başkalarının yönetmesine izin vermeyin ve anne babanızı çok sevin. Annenize of bile demeyin babanıza of bile demeyin çünkü onlar sizin için çok büyük çaba harcıyor. Onları mutlu edin daha çok mutlu olursunuz" ifadelerinde bulundu.

Ardından Bakan Bak, Dikeç ve Tarhan gençlerin sorularını yanıtladı. Kendisine kimi örnek aldığının sorulması üzerine Dikeç, "Örnek olarak benim de çok fazla örnek aldığım bir sporcu yok. Ama kişilik olarak aldığım vardı. Bir örnek almak yerine bir örnek olmak çok daha güzel" dedi.

Aynı sorunun kendisine sorulması üzerine Tarhan, "Herkes kendine bir örnek seçer ya benim bugüne kadar hiç örneğim olmadı ben hep kendimle yarıştım" dedi.

Program bitişinde Bakan Bak ve Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan hazırlanan atıcılık alanında atış yaptılar. - ANKARA

Kaynak: İHA

Gençlik ve Spor Bakanı, Osman Aşkın Bak, Sivil Toplum, Gençlik, Eğitim, Yerel, Gümüş, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakan Bak'tan Dikeç'e Övgü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:52 Narin cinayetinde yeni görüntü Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş
17:02 CHP lideri Özel’den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak CHP lideri Özel'den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak
16:47 Sıla bebek davasında iddianame hazır İşte cani anne için istenen ceza Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte cani anne için istenen ceza
16:29 Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı’ya para ödediklerini itiraf etti Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti
13:25 Bahçeli’nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan’la görüşmek için yazılı başvuru yaptı Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı
01:48 New York Times: ABD, Ukrayna’ya nükleer silah verebilir New York Times: ABD, Ukrayna'ya nükleer silah verebilir
01:17 Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge
00:59 Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor
00:12 NATO Askeri Komitesi Başkanı: Savaş senaryosuna hazırlıklı olun NATO Askeri Komitesi Başkanı: Savaş senaryosuna hazırlıklı olun
23:25 Ümit Özdağ ve Muharrem İnce Arasında ’İnönü’ Tartışması Alevlendi Ümit Özdağ ve Muharrem İnce Arasında 'İnönü' Tartışması Alevlendi
23:23 Semih Güler, Trabzonspor maçından sonra isyan etti: Böyle bir gün olmamalı Semih Güler, Trabzonspor maçından sonra isyan etti: Böyle bir gün olmamalı
23:17 Kreş tartışmasında CHP’li Başarır ağzını fena bozdu Kreş tartışmasında CHP'li Başarır ağzını fena bozdu
23:04 Bomba iddia: Galatasaray, Mohamed Salah ile ilgileniyor Bomba iddia: Galatasaray, Mohamed Salah ile ilgileniyor
23:04 Gaziosmanpaşa’da Markete Kilitlenen Hırsızlar, Yangın Tüpüyle Camı Kırarak Kaçmaya Çalıştı Gaziosmanpaşa'da Markete Kilitlenen Hırsızlar, Yangın Tüpüyle Camı Kırarak Kaçmaya Çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 18:35:20. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Bak'tan Dikeç'e Övgü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.