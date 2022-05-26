Bakan Ersoy'un eşi ünlü isimlerle Van'ı gezdi - Son Dakika
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Bakan Ersoy'un eşi ünlü isimlerle Van'ı gezdi

26.05.2022 12:05

Bakan Ersoy'un eşi ünlü isimlerle Van'ı gezdi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, ünlü isimlerle Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan Muradiye Şelalesi'ni gezdi.

Bakan Ersoy'un eşi ünlü isimlerle Van'ı gezdi

VAN - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, ünlü isimlerle Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan Muradiye Şelalesi'ni gezdi.

Rotahane projesi çerçevesinde Van'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, beraberindeki Yıldız Çağrı Artıksoy, Melih Çardak, Zeynep Alkan ve Eray Kılıç ile Muradiye Şelalesi'ni gezdi. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Ersoy, "Muradiye Şelalesi'ndeyiz. Gerçekten doğa harikası. Türkiye'deki bütün şehirleri tek tek gezmeye devam ediyoruz. Bugün yanımda Yıldız Çağrı Atıksoy ve Melih Çardak var. Herkesin buraya gelip görmesini istiyoruz" dedi.

Bakan Ersoy'un eşi ünlü isimlerle Van'ı gezdi
Bakan Ersoy'un eşi ünlü isimlerle Van'ı gezdi
Bakan Ersoy'un eşi ünlü isimlerle Van'ı gezdi
Bakan Ersoy'un eşi ünlü isimlerle Van'ı gezdi

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakan Ersoy'un eşi ünlü isimlerle Van'ı gezdi - Son Dakika


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