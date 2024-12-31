Bakan Göktaş'tan kurumlara hassasiyet uyarısı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dün Niğde'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Bakanlığa bağlı engelli, kadın, çocuk ve yaşlı bakım kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya geldi.

Bakan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Niğde'de yaşanan ve bazı medya kuruluşlarına yansıyan görüntülere dikkati çekerek, kuruluş yöneticilerine, "Size emanet edilen her bir cana, kendi evladınız gibi sahip çıkın" uyarısında bulundu.

Kurumlarda kalan kişilere hassasiyet gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Göktaş, Kuruluş yöneticilerine şöyle seslendi:

"Habersiz saha denetimleri yapın. Hiçbir detayı atlamayın. Devletin şefkatli, merhametli elini bize emanet edilen her bir kişiye gösterin. Kuruluşlarımıza vatandaşlarımız güveniyor, bu güveni zedelememeye dikkat edin. Kurumlardan gelen en ufak ihmal, en ufak ihbarı ciddiye alın. Her bir ihbara ve uyarıya aynı hassasiyetle yaklaşın."

Bakan Göktaş, kurumların bu tür olumsuzluklarla anılmasını istemediğini vurgulayarak, "Bir kuruluşumuzda bir olumsuzluk varsa da kim olursa olsun gerekeni yaparız" diye konuştu. - NİĞDE