Bakan Göktaş'tan Yeni Yıl Ziyareti

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde yeni yılın ilk doğan çocuklarını ziyaret eden Göktaş, üçüncü bebeğini dünyaya getiren anne Aysun Dilmaç'ı ziyaret etti. Yılın ilk doğan bebeklerinden olan kız bebek Defne Hüma'nın sağlıklı bir şekilde büyümesi temennisinde bulundu. Bakan Göktaş, ilk bebeğini dünyaya getiren anne Hazal Sönmez'in bebeği Asil Kaan'ı ve anne Sibel Koçak'ın bebeği Asya'yı ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplara açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, hem annelerin hem de bebeklerin sağlık durumlarının yerinde olduğunu bildirdi. Yeni doğan bebeklerin vatana millete hayırlı evlat olmalarını dileyen Bakan Göktaş, "Yeni bebek, bereketiyle beraber dünyaya geliyor. Anne ve aile dostu hastanelerde gözlerini hayata açmaları çok kıymetli" dedi.

"Ülkemizin geleceği açısından her yeni doğan bebek bizler için ayrı bir kıymetli"

Türkiye nüfusunun yaşlandığına dikkati çeken Bakan Göktaş, "Dünyada olduğu gibi ülkemizde de doğum oranları azalıyor. Nüfus olarak da yaşlanıyoruz. Ülkemizin geleceği açısından her yeni doğan bebek bizler için ayrı bir kıymetli" diye konuştu. Bakanlık olarak ilerleyen dönemlerde aile ve çocuk odaklı politikalara devam edeceklerini ifade eden Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak önümüzdeki dönemde olduğu gibi şimdiye kadar yaptığımız gibi hem aile odaklı hem de çocuk odaklı politikalar üretmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızın aynı zamanda Tüm Türkiye'nin de yeni yılını kutluyorum. Ülkemize, milletimize sağlık, huzur, mutluluk diliyorum" açıklamasında bulundu. - ANKARA