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Bakan Koca'dan sert tepki! Fatih'te sağlık çalışanlarına saldırılması hakkında: Adalet, canı gerçekten yananlar için hesap soracak! - Son Dakika

Bakan Koca'dan sert tepki! Fatih'te sağlık çalışanlarına saldırılması hakkında: Adalet, canı gerçekten yananlar için hesap soracak!

13.02.2022 23:48

İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir hastanede kolundan serum iğnesi çıkaran hemşireye canının yandığını iddia eden bir şahıs ve beraberinde 3 kişi saldırmıştı. Konuyla ilgili konuşan Bakan Koca, "Failler, savcılık tarafından tutuklandı. Adalet, canı gerçekten yananlar için hesap soracak!" dedi.

Fatih'te bir devlet hastanesinde M.A. isimli kişi, kolundan serum iğnesi çıkaran hemşireye canının yandığını iddia ederek el kaldırdı. Hastane çalışanları, M.A.'nın hemşireye el kaldırması üzerine olaya müdahale etti. M.A.'nın yanında bulunan L.K., S.G. ve A.P. isimli yakınları, olaya müdahale etmek isteyen sağlık çalışanlarına saldırdı.

TUTUKLANDILAR

Sağlıkçılara saldıran şüpheliler, hastanenin acil girişinde bulunan camı da kırdı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, 12 sağlık çalışanına saldıran 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'kasten yaralama', 'mala zarar verme', 'tehdit', 'hakaret' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüpheli M.A. L.K., S.G. ve A.P. isimli şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih'te sağlık çalışanlarına saldırılmasına Bakan Koca'dan sert tepki

BAKAN KOCA'DAN SERT TEPKİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olayla ilgili paylaşımda bulunarak " İstanbul'da bir hastanemizde, serum iğnesinin çıkarılması sırasında canının yandığını söyleyen bir kişi, üç yakınıyla, kasten yaralama, tehdit-hakaret başta olmak üzere 4 suç işledi. Failler, savcılık tarafından tutuklandı. Adalet, canı gerçekten yananlar için hesap soracak!" dedi.

Fatih'te sağlık çalışanlarına saldırılmasına Bakan Koca'dan sert tepki
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İstanbul, Hastane, Adalet, Fatih, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bakan Koca'dan sert tepki! Fatih'te sağlık çalışanlarına saldırılması hakkında: Adalet, canı gerçekten yananlar için hesap soracak! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Koca'dan sert tepki! Fatih'te sağlık çalışanlarına saldırılması hakkında: Adalet, canı gerçekten yananlar için hesap soracak! - Son Dakika
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