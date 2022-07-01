İlk olarak Şeker Kanyonu'na giden Bakan Soylu, buradan sonra Tır köyüne geçti. Ana yol ile mahallenin bağlantısını sağlayan köprünün yıkıldığı bölgeyi inceledi. Bakan Soylu, köprünün yıkılan ayaklarına rağmen engelleri aşıp karşıya geçerek vatandaşın yanına gitti. Selzedelerin mağduriyetini dinleyen Bakan Soylu, Vali Fuat Gürel'e içme suyu sorunun bir an önce çözülmesi için talimat verdi.

Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Karabük, Bartın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Bakan Soylu, engelleri aşıp vatandaşların yanına ulaştı - Son Dakika

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