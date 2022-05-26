Bakan Soylu: "Uzun süreli takip sonucu Türkiye'de tek seferde rekor: 1 ton 117 kg metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi" - Son Dakika
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Bakan Soylu: "Uzun süreli takip sonucu Türkiye'de tek seferde rekor: 1 ton 117 kg metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi"

26.05.2022 00:58
Bakan Soylu: "Uzun süreli takip sonucu Türkiye'de tek seferde rekor: 1 ton 117 kg metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye'de tek seferde rekor miktar olarak 1 ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvının ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye'de tek seferde rekor miktar olarak 1 ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvının ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uyuşturucuda yine büyük operasyon: Uzun süreli takip sonucu Türkiye'de tek seferde rekor; 1 ton 117 kg kristal ve sıvı ele geçirildi. İran uyruklu baron, R.K. ve çetesi çökertildi. Tebrikler Türk Polisi, Tebrikler İstanbul Emniyeti" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Metamfetamin, Türkiye, Medya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakan Soylu: 'Uzun süreli takip sonucu Türkiye'de tek seferde rekor: 1 ton 117 kg metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Soylu: "Uzun süreli takip sonucu Türkiye'de tek seferde rekor: 1 ton 117 kg metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi" - Son Dakika
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