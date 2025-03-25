Bakan Tunç\'tan İftar İkramı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, iftar vakti evine yetişemeyen vatandaşlara ikramda bulundu.

AK Parti Bartın İl Teşkilatı'nın geleneksel iftar programı için Bartın'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, iftara yetişemeyen vatandaşlara ikramda bulundu. Gençlerle birlikte vatandaşlara ikramda bulunan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İftara 5 kala AK Gençlik yanınızda. Güzel memleketimiz Bartın'da iftar için evlerine geç kalan hemşehrilemize AK Gençlik teşkilatımızla birlikte ikramda bulunduk. Ramazan, paylaştıkça güzel" notunu düştü. - BARTIN