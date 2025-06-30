Bakan Yumaklı: Orman Yangınlarıyla Mücadele Devam Ediyor

MANİSA (İHA) – Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3 gündür devam eden orman yangını ve Türkiye genelindeki orman yangınlarının son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Yumaklı, yangınların 6'sının halen aktif olduğunu ve Akhisar'daki yangında yalnızca bir noktada mücadelenin sürdüğünü ifade etti.

Yangın bölgesindeki çalışmaları yerinde incelemek ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Manisa'nın Akhisar ilçesine gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yumaklı, "Şu anda Manisa Akhisar'dayız. Buradaki durumu hem yerinde görmek hem de arkadaşlarla durumu istişare etmek için geldik. Bugün 13 büyük yangınla mücadele ettik. Bunlardan üç tanesi dünden bugüne gelen İzmir'deki Seferihisar yangınlarıydı. Diğeri de burasıydı. Şu anda bütün bunlardan sonra en son aktif 6 tane yangın var. Bir tanesi içinde bulunduğumuz Manisa Akhisar. Sadece bir noktası kaldı. İnşallah eğer rüzgar izin verirse buradan güzel haberler vereceğiz. İzmir Seferihisar ve İzmir Menderes'te durum hala ciddiyetini koruyor. Aslına bakarsanız enerji düşürülmüştü. Ancak kararsız ve şiddetli rüzgar şartları bizim faaliyetlerimizi zaman zaman zor durumda bırakabiliyor. Arkadaşlar yeniden güçlerini toplayarak müdahale ediyorlar" dedi.

Hatay, Aydın, Muğla ve İzmir'de de yangınlarla mücadele sürüyor

Hatay Antakya'da sabah saatlerinde çıkan yangında çok ciddi bir rüzgarın etkisi olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, konuşmasına şöyle devam etti: "Şu anda arkadaşlarımız müdahale ediyor ama hava araçlarını maalesef kaldıramıyoruz. Aydın Sultanhisar'da öğle saatlerinde çıkan yangın devam ediyor. Muğla Bodrum'da ise yangın orman dışında başlayıp ormanlık alana sirayet etti. Müdahalemiz sürüyor. Şu anda Manisa Akhisar'da 3 uçak, 7 helikopter, 43 arazöz ve yaklaşık 900 personelle arkadaşlarımız o tek noktaya konsantre olmuş vaziyetteler. Yangının başlamasından itibaren valiliğimiz ve buradaki bütün arkadaşlarımızın risk değerlendirmesi sonucu 12 yerleşim yeri tedbiren tahliye edildi. Herhangi bir yaralanma ya da sağlık sorunu yaşanmaması sevindirici"

"Cumhuriyet tarihinin en güçlü kara ve hava gücüne sahibiz"

Türkiye genelinde yangınlarla mücadelede etkin mücadeleyi sürdürdüklerini ifade eden Yumaklı, "İzmir, Seferihisar ve Menderes'te 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazöz görev yapıyor. Hatay Antakya'da 30 arazözle karadan müdahale sürerken, hava araçlarını sevk ettik ama kaldıramıyoruz. 3 mahalle tedbiren tahliye edildi. Aydın Sultanhisar'da 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz, Muğla Bodrum'da ise 3 helikopter, 7 arazöz görev yapıyor. Cumhuriyet tarihinin en yüksek kara ve hava gücüne ulaşmış durumdayız. Geçtiğimiz yılların kıyaslamasını yaptığımızda gerçekten bu kabiliyetin bize bugün itibariyle çok önemli bir avantaj sağladığını söylemem gerekiyor.

Hem kara gücü olarak hem hava gücü olarak bu kadar farklı yerlerde ve hakikaten ciddi kategorisindeki yangınlara bu kabiliyetimiz sayesinde müdahale edebiliyoruz. Ancak hatırlatmaları burada yangını söndürmek değil asıl başarı. Ülkemizin kaynakları, yok olan ekosistem. Artık ne derseniz bütün bunların hiçbirisinin aslında olmamasını sağlayabiliriz. Biraz hassasiyet, biraz gayret, biraz dikkat. Yani dikkat ederseniz söylediğimiz her şey insan faktörü. Eğer yangını, insan faktörü konusunu aşabilirsek yangın konusunu da çözeceğiz. Biz geçtiğimiz yılın ekim ayında başlamıştık. Türkiye'de bütün köylere tek tek gittik. Yangın çıkma riski olan ve hayatla ormanın iç iç olduğu yerlere gittik. Bütün bu uyarılarımızı yaptık. Ancak buna rağmen hala bugün vatandaşların işte canını malını tehlikeye atabilecek buradaki ekolojik sistemi yok edecek ve devletin kaynaklarını heba edecek konuları maalesef konuşuyoruz. Örneğin Akhisar'da bir arıcının yakmış olduğu ateş nedeniyle bu yangın başladı. Bütün uyarılarımıza rağmen, bütün kanalları kullanarak bilgilendirme yapmamıza rağmen bu olay yaşandı. Eğer bu konuları hala konuşuyorsak şapkamızı önümüze koyup düşünmemizin zamanı geldi de geçti bile. Biz, arkadaşlarımızla beraber bu yangınları söndürürüz. Ancak vatandaşlarımızın desteğine ve duasına ihtiyacımız var. Rüzgar maalesef olumsuz etkiliyor. İnşallah önce Manisa'dan, ardından diğer illerimizden iyi haberler vermeyi arzuluyoruz" dedi.

Bakan Yumaklı, düzenli olarak kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini belirtti. - MANİSA