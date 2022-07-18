Balçığa saplanan inek böyle kurtarıldı - Son Dakika
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Balçığa saplanan inek böyle kurtarıldı

18.07.2022 17:06

Balçığa saplanan inek böyle kurtarıldıTOKAT Tokat'ın Erbaa ilçesinde balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Balçığa saplanan inek böyle kurtarıldı

TOKAT Tokat'ın Erbaa ilçesinde balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre; Erek Mahallesi'nde Kelkit Çayı kenarındaki alanda otlayan inek bataklık alana girdi. İnek, kısa sürede balçığa saplandı. Çaresizlik yaşayan hayvan sahibinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri bataklıkta mahsur kalan ineği kurtarmak için yoğun çaba gösterdi. Halat yardımı ile inek bulunduğu yerden kurtarıldı.

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Bataklığa saplanan ineğe halatlı kurtarma Bataklığa saplanan ineğe halatlı kurtarma
Kaynak: İHA

İtfaiye, Tokat, Erbaa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balçığa saplanan inek böyle kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balçığa saplanan inek böyle kurtarıldı - Son Dakika
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