Edinilen bilgiye göre; Erek Mahallesi'nde Kelkit Çayı kenarındaki alanda otlayan inek bataklık alana girdi. İnek, kısa sürede balçığa saplandı. Çaresizlik yaşayan hayvan sahibinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri bataklıkta mahsur kalan ineği kurtarmak için yoğun çaba gösterdi. Halat yardımı ile inek bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Tokat, Erbaa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Balçığa saplanan inek böyle kurtarıldı - Son Dakika

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