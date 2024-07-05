Yerel

SEFER TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin ortaklaşa düzenlediği Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali başladı. Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'ndeki (BAÇEM) atölye çalışmaları ve hasat programı ile başlayan festivalin ilk gününde renkli görüntüler yaşandı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Burhaniye, Edremit, Ayvalık ve Göme Belediyelerinin ortaklaşa düzenledikleri Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali başladı. Festivalin ilk gününde Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde vatandaşlar, tıbbı ve aromatik bitkileri tanırken, hasat yaptı ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Dört gün devam edecek festivalde çok sayıda stant açılırken, tiyatro gösterileri ve konserler de yer alıyor. Festivalin ilk gününde BAÇEM'de tıbbı ve aromatik bitkileri tanıyan vatandaşlar unutulmaz bir gün geçirdi.

Ayvalık'tan gelen Yurdakul Duymaz, "İlk defa böyle bir yere geliyorum. Ayvalık'tan geldik. Kardelen Baskın Yavuz Müzik Topluluğu adına grup halinde geldik. ve ben ilk defa lavanta tarlasında bulunuyorum. Şifalı bitkiler aromaterapi festivali burası. Çok mutlu oldum. İnanılmaz güzel bir koku var" dedi.

Esma Bayraktar da "Şahane bir festival. Çok güzel. Geldik bu festivale. Doğa sevgisi aşılıyor. Güzel aromalı bitkileri tanıyoruz. Hiç bilmediğimiz bitkileri görüyoruz. Mesela ben meyan kökünü kök zannederdim. Meğer çok güzel bir bitkiymiş. Burada onu gördüm. Ekinezya çok şifalı bir bitki. Meğer bildiğimiz papatyanın başka bir çeşidiymiş. Burada onu gördüm. Bütün bitkileri yeniden tanıdık" diye konuştu.

BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu ise "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu sene 5.düzenlenen Balıkesir Aromaterapi Festivali'nin ilk gününü coşkuyla tamamlıyoruz. 4- 7 Temmuz tarihlerinde 100'ün üzerinde etkinliğe ev sahipliği yapacak festivalimiz. BAÇEM'de de atölye çalışmaları ve bilimsel seminerler ile başladı. Ören'de 200'ün üzerinde aromaterapi ürünlerinden hediyelik eşyaların da olduğu bir aromaterapi çarşısı kuruyoruz. Orada meydanda bir sahnemiz var. O sahnede söyleşiler olacak. Ören Amfi tiyatroyu kullanıyoruz. 5 tane tiyatro oyunu orada sergilenecek. Üçü çocuk oyunu olmak üzere. ve Ören plajında da konserlerin olduğu bir festival alanımız var. Orada da sahil konserleri olacak" dedi.