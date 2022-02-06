Balıkesir Ata'sını karşıladı - Son Dakika

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'e ilk gelişinin 99'ncu yıl dönümü düzenlenen temsili karşılama töreniyle kutlandı. Balıkesir Tren Garı'ndaki temsili karşılama töreninde Vali Hasan Şıldak tüm Balıkesirliler adına Atatürk'ü temsil eden Türk Bayrağı'nı Türkiye Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Hulusi Karakuz'un elinden teslim aldı.

Balıkesir Tren Garı'nda düzenlenen törene Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mahmut Büyükcingi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin'in yanı sıra ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin başkan ve yönetimleri, gaziler, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Tören Atatürk'ü temsil eden Türk Bayrağı'nın trenden inip Vali Hasan Şıldak'a teslim edilmesiyle başladı. Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Atatürk'ün Balıkesir'e gelişinde Tarihi Zağnos Paşa Camisinde halka hitaben yaptığı hutbenin okunmasının ardından halk oyunları gösterileri düzenlendi. Program Ata'ya Saygı Yürüyüşü'nün akabinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile sona erdi.

Şahin: "Atatürk Balıkesir'de önemli bir eseri irat etti"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, düzenlenen törende yaptığı konuşmada Balıkesirlilerin Atatürk'e her zaman inandığını ve destek çıktığını dile getirdi. Şahin, "99 yıl önce şehrimize ilk kez teşrif eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o günkü teşrifiyle Balıkesir tarihine, Türkiye Cumhuriyeti tarihine, devletimize ve milletimize son derece önemli bir belgenin de bırakmasını sağlamıştır. Balıkesir Hutbesi olarak bilinen hutbeyi irat ettiğinde aslında Balıkesir ve tarihindeki olduğu önemli sayfanın olduğu gibi devlet hayatımızın ve din yaşantımızı doğru bir biçimde yorumlayarak bizlere önümüzdeki yıllarda bir mihenk taşı önemli ilkeleri bizlere iletmiştir. Balıkesirliler tarih boyunca devletine ve milletine sadakatleriyle nam salmış bir memleketin evlatlarıdır. Osmanlı'nın imparatorluk olarak bir dünya devleti olmasını sağlayan Karesioğullarının yaptığı gibi yıllar sonra Anadolu işgal edildiğinde ilk defa Kuvayi Milliye ateşi Alaca mescitte toplanarak yakan yine Balıkesirliler olmuştur. Balıkesir bu nedenle bir Kuvayi Milliye şehridir. Daha sonraki süreçte Balıkesirliler. Mustafa Kemal Paşa'nın hareketine sadakat ve liyakat sadakat ve bağlılığını göstermişler, Cumhuriyeti'nin kurulmasında yine en önemli mihenk taşlarından birisi olmuştur. Cumhuriyet'in ilk kurulduğu günden bugüne Balıkesirliler Cumhuriyete ve Mustafa Kemal Atatürk'e olan bağlılık ve sadakatlerini sürekli her dönemde göstermişlerdir. Bundan sonra da. göstermeye devam edeceklerdir" diye konuştu. - BALIKESİR