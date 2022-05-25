Balıkesir'de araç sayısı 525 bin oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de araç sayısı 525 bin oldu

25.05.2022 00:58
Balıkesir'de araç sayısı 525 bin oldu

Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı nisan ayında ayında artarak 525 bin 153 oldu.

Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı nisan ayında ayında artarak 525 bin 153 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, Türkiye'de nisan ayında 118 bin 974 adet taşıtın trafiğe kaydının yapıldığı açıklandı. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,6'sını otomobil, yüzde 36,7'sini motosiklet, yüzde 11,3'ünü kamyonet, yüzde 5,1'ini traktör, yüzde 2,4'ünü kamyon, yüzde 0,5'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Balıkesir'de nisan ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 525 bin 153 olduğu açıklandı. TÜİK'den yapılan açıklamanın devamında, Çanakkale'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısının nisan ayı itibarıyla 251 bin 13 olduğu bildirildi. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Kütahya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 222 bin 434 oldu Kütahya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 222 bin 434 oldu Düzce'de kayıtlı araç sayısı 120 bini geçti Düzce'de kayıtlı araç sayısı 120 bini geçti
Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Balıkesir, Tragger, Nisan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir'de araç sayısı 525 bin oldu - Son Dakika


Son Dakika
00:39 Ensar Vakfı'ndan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "ABD'ye para transferi" iddiasına cevap: FETÖ kumpaslarını andırıyor
00:38 Bursa'da bir adam bankta tartıştığı arkadaşını öldürüp aynı silahla canına kıydı!
23:53 Yürek parçalayan ayrıntı! Pençe-Kilit Operasyonu şehidi son paylaşımıyla duygulandırdı
23:45 ABD'de bir ilkokula saldırı düzenlendi! 14'ü çocuk 16 kişi yaşamını yitirdi
23:20 Krom madeninde göçük! 1 işçi mahsur kaldı
23:18 İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, eski belediye başkanını hedef alan açıklamalar yaptı: Adeta hanım koleksiyonu yapıyor
22:49 AK Partili Hamza Dağ'dan, Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoya tepki geldi: Kendisine verilen görevi yerine getirdi
22:36 Saat 22.00'de açıklayacağım demişti! Kılıçdaroğlu: Ensar ve TÜRGEV, ABD'ye 1 milyar lira transfer etti
22:05 Erdoğan'ı kızdıracak açıklama: İsveç ve Finlandiya, NATO toplantısına katılacak
21:54 Macaristan Başbakanı Orban seçimi kazanır kazanmaz OHAL ilan etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 01:05:40. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de araç sayısı 525 bin oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement