Balıkesir'de bin 600 camide okunan hutbede maske, mesafe ve aşı uyarısı yapıldı - Son Dakika

Balıkesir'de bin 600 camide okunan hutbede maske, mesafe ve aşı uyarısı yapıldı

BALIKESİR Balıkesir'de Korona virüs hastalığında son günlerde rakamlar hızla yükselirken, Balıkesir Valiliği de vatandaşları sık sık uyarmaya başladı. Bütün ilçelerde belediye anons cihazlarında tedbirler hatırlatılırken, bu gün de il genelindeki bin 600 camide okunan hutbelerde maske, mesafe ve aşı uyarısı yapıldı.

Bütün yurtta olduğu gibi Balıkesir'de de rakamların yükselmesi Balıkesir Valiliğini harekete geçirdi. İl merkezi ve ilçelerde yapılan anonslarla sık sık tedbirler hatırlatılırken, bu günde Cuma namazı sırasında hutbeden maske, mesafe ve aşı uyarısı yapıldı. Burhaniye Ören Camiinde imam Kadir Özdemir, "Valiliğimizden yapılan uyarıda uyarı de, salgın hastalık hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Maskemize, mesafemize ve hijyen kurullarına lütfen dikkat edelim. Aşılarımızı olalım. Aşısız ve eksik aşısı olanlar da lütfen aşılarını yaptırsınlar. Valiliğimizden bize böyle bildirmemizi istediler. Rabbim bütün hastalıklardan bizleri konusun. Rabbim şafi ismi sıfatı ile cümlemize ve cümle hastalarımıza şifalar versin" diye konuştu.