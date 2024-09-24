Balıkesir'de Dört Deprem

Yerel

Balıkesir deprem açısından hareketli bir gece geçirdi. İl sınırları içinde gece yarısından sonra 4 farklı deprem meydana geldi.

Balıkesir'de gece boyunca 4 farklı deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, ilki saat 01.01'de İvrindi ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 2,6 olarak ölçüldü. Ardından 04.20'de 3,9 ve 04.25'de 2,9 büyüklüğünde iki ayrı sarsıntı daha kaydedildi. 06.37'de ise merkez üssü Dursunbey olan 1,6'lık bir deprem daha kaydedildi. - BALIKESİR