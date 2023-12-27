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Balıkesir'de Gazeteci ve Fotoğraf Sanatçısı Olcay Özal'ın Son Yolculuğu - Son Dakika
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Balıkesir'de Gazeteci ve Fotoğraf Sanatçısı Olcay Özal'ın Son Yolculuğu

Balıkesir basınına yıllarca hizmet veren Gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Olcay Özal, 81 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Akkol, Basın İlan Kurumu Müdürü Halil İbrahim Parlak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Balıkesir\'de Gazeteci ve Fotoğraf Sanatçısı Olcay Özal\'ın Son Yolculuğu
27.12.2023 - 17:37,
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Balıkesir basınına yıllarca hizmet veren Gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Olcay Özal, son yolculuğuna uğurlandı.

81 yaşında hayatını kaybeden Olcay Özal, Zağnos Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakiben kıllanan cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığı'na defnedildi. Balıkesir basınına yıllarca çektiği fotoğraflar ve yaptığı renkli haberlerle büyük katkı sağlayan Olcay Özal'ın cenaze törenine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Akkol, Basın İlan Kurumu Müdürü Halil İbrahim Parlak, Altıeylül Belediye Başkan Aday adayı Ahmet Namlı, gazeteciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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