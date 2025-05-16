Balıkesir\'de Gençlik Haftası start aldı

15-21 Mayıs tarihleri arasında Türkiye genelinde düzenlenen Gençlik Haftası, bu yıl da gençlerin katılımıyla büyük heyecana sahne oluyor. Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinliklerle gençlerin toplumdaki rolü, sorumluluk bilinci ve enerjisi ön plana çıkıyor.

Bu kapsamda Balıkesir'de de Gençlik Haftası kutlamaları, Tren Garı önünden Atatürk Anıtı'na gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ve çelenk sunma töreni ile başladı. Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından devam eden açılış töreninde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla bayrak göndere çekildi. Törende,1919'un 106. Yılı olması dolayısıyla "106" koreografisiyle, 106 kişilik halk oyunları ekibi tarafından sahnelenen zeybek gösterisi büyük beğeni topladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, "Gençlik Haftası kapsamda düzenlenen etkinlikler, gençlerimizin toplumda daha aktif, bilinçli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yer almalarını teşvik ediyor. Ülkenin her yerinde olduğu gibi Balıkesir'de de Gençlik Haftası, birbirinden renkli ve çeşitli etkinliklerle dolu dolu kutlanmaya devam edecek. Tüm halkımızı, bu coşkuya ortak olmaya ve gençlerimizin yanında olmaya davet ediyoruz." ifadelerinde bulundu.

Hafta boyunca sürecek programlar kapsamında gençler; Özel Sporcular Şenliği, bisiklet turu, futbol, basketbol ve voleybol turnuvaları, E-Spor müsabakaları, gençlik konserleri, güzel sanatlar sergileri, softbol ve yelken şampiyonası gibi birçok etkinlikte bir araya gelerek yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak. - BALIKESİR