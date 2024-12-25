Balıkesir'de trafik kazası: 28 yaralı

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Sağlık Bakanlığı, Balıkesir'de öğrenci servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 28 kişinin yaralandığını ve 3'ünün durumunun kritik olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, Balıkesir'de öğrenci servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesir'de öğrenci servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 28 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup, 3'ünün durumu kritiktir. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." - ANKARA