Balıkesir\'de Uluslararası Model Birleşmiş Milletler Konferansı Başladı

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Gençlerin toplumsal ve küresel sorunlara çözüm aramak için bir araya geldiği Uluslararası Model Birleşmiş Milletler (MUN) Konferansı, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Uluslararası bir etkinlik olan konferans kapsamında gençleri Balıkesir'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Dünyayı çocukların ve gençlerin kardeşliği birleştirecek" dedi.

Balıkesir, uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Ağırlıklı olarak üniversiteli öğrencilerin yer aldığı Model Birleşmiş Milletler (MUN) Konferansı 29 Kasım Cuma günü Avlu Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında başladı. 1 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek olan konferans kapsamında gençler, toplumsal ve küresel sorunlara çözüm arayacaklar. Gençlerin, dünyanın sorunlarına çözüm aramak için bir araya gelmesinin önemine değinen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, teknoloji çağında özellikle gençler ve çocukların çözüm önerilerine çok fazla ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Beş farklı komisyon oluşturulacak

Dili İngilizce olan konferansta katılımcılar, beş farklı komisyona ayrılarak Birleşmiş Milletler (BM) gündemindeki uluslararası sorunlara çözüm arayacak. Katılımcılar, BM'in işleyişi, yöntem ve teknikleri ile karar alma mekanizmaları hakkında tecrübe edinerek, her bir komisyonda belirlenen konular üzerine derinlemesine analizler gerçekleştirecek. Gençler, komisyonlarda, temsil ettikleri ülkeler adına öneri ve fikirlerini sunarken çözüm önerilerine dair ortak kararlar da geliştirecek.

"Akıl ve bilime sımsıkı sarılmalıyız"

Gençlere çalışmalarının çok kıymetli olduğunu belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Farklı şehirlerden pırıl pırıl gençleri Balıkesir'de ağırladığımız için çok mutluyum. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bir şeyi çok iyi biliyorum. Bu dünyayı çocukların ve gençlerin kardeşliği birleştirecek. İnternet ve teknoloji çağında, dünyanın diğer ucunda yaşanan gelişmeleri takip edebiliyorsunuz. Teknoloji sizler için büyük avantaj. Yeter ki bu avantajı insanlığın ortak sorunlarını çözmek için kullanalım. İnsanlığın önünde büyük sorunlar var. Ancak ben inanıyorum ki, sizlerin birliği, beraberliği ve kardeşliği ile çağımız her geçen gün daha da iyiye gidecektir. Teknoloji ile her geçen gün büyüyen ve küreselleşen dünyada akıl ve bilime sımsıkı sarılmalıyız" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR