Balıkesir Susurluk'ta Yaşam Tüneli'nde trafik eğitimi verildi - Son Dakika
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Balıkesir Susurluk'ta Yaşam Tüneli'nde trafik eğitimi verildi

Balıkesir Susurluk\'ta Yaşam Tüneli\'nde trafik eğitimi verildi

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bulunan Yaşam Tüneli'nde sürücü ve yolculara trafik eğitimi programı düzenlendi. Eğitimde, trafik kurallarına uyma alışkanlığı kazandırmak amacıyla çeşitli eğitim videoları ve kamu spotları izletildi. Eğitimlerde sürücüler ve yolcularla yüz yüze iletişim kurularak, soruları yanıtlandı ve trafik kurallarına uyma konusunda bilinçlendirme yapıldı. Benzer etkinliklerin devam edeceği belirtildi.

01.06.2024 14:23
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kurulan Yaşam Tüneli'nde sürücü ve yolculara trafik eğitimi verildi.

Balıkesir - Bursa yolu üzerinde yer alan Susurluk İstasyon Amirliği önündeki Yaşam Tüneli'nde, trafik güvenliğini artırmak amacıyla sürücü ve yolculara yönelik kapsamlı bir trafik eğitimi programı gerçekleştirildi. Etkinlikte, 241 sürücü ve 462 yolcuya trafik kurallarına uyma alışkanlığı kazandırmak amacıyla çeşitli eğitim videoları ve kamu spotları izletildi.

Eğitim programında; emniyet kemeri kullanımı, kırmızı ışıkta durma, seyir halinde cep telefonu kullanmama, kask takma zorunluluğu, aşırı hız yapmama, yorgun ve uykusuz araç kullanmama gibi hayati öneme sahip trafik kuralları üzerinde duruldu. Katılımcılara izletilen videolarla, bu kuralların ihlali durumunda ortaya çıkabilecek tehlikeler görsel olarak aktarıldı.

Eğitimler sırasında sürücü ve yolcular ile yüz yüze iletişim kurularak, onların soruları yanıtlandı ve trafik kurallarına uyma konusunda bilinçlendirme yapıldı. Yetkililer, bu tür eğitim programlarının trafik kazalarını azaltmada büyük önem taşıdığını vurgulayarak, benzer etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Yaşam Tüneli'nde verilen bu eğitimle, trafikte daha bilinçli ve dikkatli bireylerin yetişmesine katkı sağlanması hedefleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Susurluk'ta Yaşam Tüneli'nde trafik eğitimi verildi - Son Dakika

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