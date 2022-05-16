Balıkesirli gençler Sosyal medyadan, sosyal meydana indi - Son Dakika
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Balıkesirli gençler Sosyal medyadan, sosyal meydana indi

16.05.2022 12:58
Balıkesirli gençler Sosyal medyadan, sosyal meydana indi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Balıkesir'de de birbirinden çeşitli renkli etkinliklerle kutlanıyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Balıkesir'de de birbirinden çeşitli renkli etkinliklerle kutlanıyor. Gençlik Haftası Etkinlikleri nedeniyle 81 ilde eşzamanlı düzenlenen Sosyal Medyadan Sosyal Meydana etkinlikleri Altıeylül 50. Yıl Spor Parkı'nda gerçekleştirildi.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Haftası geleneksel sanatlar, gönüllülük faaliyetleri, kültürel ve sportif etkinlikler ile gençleri şehir meydanlarında bir araya getiriyor. Gençlerin Sosyal Medya bağımlılığından uzak, toplumla bir araya gelmeleri, çeşitli faaliyetlerle vakit geçirmeleri için "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" Projesi ile 50. Yıl Spor Parkı'nda gönüllerince eğlendiler. Faaliyetlere aktif olarak katılan çocuklar ve gençler, gençlik liderleri ve antrenörler eşliğinde 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşadı.

Çeşitli ikramların yapıldığı programda gönüllü gençler; resim, ahşap yakma, ebru, motif, filografi, robotik kodlama, ok, dart, badminton, matrak, langırt, yüz boyama, satranç, zeka oyunları, halat çekme, gladyatör ve canlı langırt etkinliklerinde çocukların yanında oldular. Balıkesir Gençlik Merkezi tarafından kurulan Ahşap Yakma ve Resim Sergilerinin yanı sıra kurulan stantlarla bilgilendirilen gençler, 3d yazıcı ile yapılan ürünleri inceleyerek, oyunlarını oynadı. Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Hasan Onar da katıldı. Düzenlenen turnuvalar ve yarışmalar sonrasında dereceye giren çocuklara ve gençlere ödülleri protokol tarafından takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Lokman Arıcıoğlu, gençlerimizin milli ve manevi değerlerimizle bütünleşerek, çeşitli etkinlikler ile hayatın içinde aktif bir şekilde yer almaları için bu tür faaliyetlerin devam edeceğini ifade ederek, katkıda bulunan gönüllülerimize ve çalışanlarımıza teşekkür etti. - BALIKESİR

Balıkesirli gençler Sosyal medyadan, sosyal meydana indi
Balıkesirli gençler Sosyal medyadan, sosyal meydana indi

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Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesir, gençlik, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balıkesirli gençler Sosyal medyadan, sosyal meydana indi - Son Dakika


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