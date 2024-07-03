Bambus Plajı İhalesi İptal Edilen Şirket Tarafından Kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bambus Plajı İhalesi İptal Edilen Şirket Tarafından Kapatıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Bambus Plajı'nın özelleştirme ihalesini iptali sonrasında ihalesi iptal edilen şirket, plaja girişi kapatarak belediye araçlarını kaldırdı. Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, durumu eleştirerek kamu otoritesinin yok sayıldığını belirtti.

03.07.2024 16:11  Güncelleme: 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Bambus Plajı'nın özelleştirme ihalesini iptali etmesinin ardından ihalesi iptal edilen şirket, alandaki belediye araçlarını gece çekiciyle kaldırdı, plaja girişi arazi taşıtıyla kapattı. Plajı halka açmaya hazırlanan Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, "Tablo çok vahim. Bu kadar kepazelik olmaz. Devletimizin içinde devletçikler oluşmuş. Kamu otoritesi yok sayılıyor" dedi.

Antalya'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ihalesinin iptalinin ardından Muratpaşa Belediyesi'nin halka açmak için çalışmalara başladığı Bambus Plajı'nda, ihalesi iptal edilen şirket, alandaki belediye araçlarını gece çekiciyle kaldırdı, plaja girişi arazi taşıtıyla kapattı. Belediye çalışanları alana ikinci bir girişi açıp temizlik çalışmasına devam ederken, olayla ilgili polise yapılan şikayet sonuçsuz kaldı.

Şu an çalışmaların 'semt spor sahası' olarak imar planlarında bulunan alanda devam ettiğini dile getiren Başkan Uysal, "Bu alanda yüzlerce hissedar var. En büyük hissedar da belediye. Şirket, bazı küçük hissedarla kira sözleşmesi yapmış. Bambus'la tek hukuki bağları da bu" diye konuştu.

Şirketin buna dayanarak iki gündür alana giriş çıkışları engellemeye çalıştığını kaydeden Uysal, şunları söyledi:

"Tablo çok vahim. Bu kadar kepazelik olmaz. Devletimizin içinde devletçikler oluşmuş. Kamu otoritesi yok sayılıyor. Gece çekiciyle belediyemizin araçlarını kaldırma, çekme cüreti göstermişler. Polisimiz, 'İdari bir konu bir karışamayız' deyip müdahale etmiyor. Oysa konunun idari bir olayla ilgisi yok. Tamamen hukuki bir konu ve hukuksuz bir cüretkarlık söz konusu. Kamu malına zarar veriliyor. Kamunun ortak kullanım alanına tecavüz ediliyor. Suç işleniyor. Ama biz sadece Anayasal görevimizi yerine getiriyoruz. Tek amacımız kıyalarımızı halkımıza açık tutmak. Bir kez daha altını çiziyorum, Bambus Antalya'mızındır ve öyle de kalacaktır."

Ne olmuştu?

Antalya Erenkuş mevkiinde bulunan Bambus plajı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Kasım 2022'de ihale edildi. Bakanlığın, aynı zamanda imar planlarında 'semt spor sahası' olarak yer alan 13198 ada 1 parselin önünde bulunan kıyıyı turistik amaçlı ihalesine karşı Muratpaşa Belediyesi dava açtı. Davada Bambus Plajı'nın devletin hüküm ve tasarrufu altındaki koruma statüsüne sahip bir alan olduğuna dikkat çekildi, ihale şartnamesinin Kıyı Kanunu'na aykırı olduğunu savunuldu. İhalenin kıyıların kamu yararına kullanılması amacını ortadan kaldırdığını vurgulanırken, Ankara 6. İdare Mahkemesi ihaleyi iptal etti. İhalenin iptalinin ardından Uysal, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda Bambus plajının basit düzenleme ve temizlik çalışmasının ardından halka açılacağını ilan etmişti.

Kaynak: ANKA

İklim Değişikliği, Ümit Uysal, Çevre, Hukuk, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bambus Plajı İhalesi İptal Edilen Şirket Tarafından Kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:09 Merih Demiral’ı UEFA’ya şikayet eden Almanya’nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
15:07 Erdoğan, Putin ile görüştü Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD’nin hoşuna gitmeyecek Erdoğan, Putin ile görüştü! Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD'nin hoşuna gitmeyecek
15:05 Sinan Ateş davasında tansiyon yüksek Duruşmada rahatsızlanan annesi hastaneye kaldırıldı Sinan Ateş davasında tansiyon yüksek! Duruşmada rahatsızlanan annesi hastaneye kaldırıldı
10:54 Netanyahu, ateşkes iddialarını reddetti: Savaş bitmeyecek Netanyahu, ateşkes iddialarını reddetti: Savaş bitmeyecek
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
16:46 6 farklı dilde Mert Günok’un kurtarışı Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş 6 farklı dilde Mert Günok'un kurtarışı! Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş
16:18 Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı İstediği para dudak uçuklatıyor Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor
16:10 ’’Excalibur’’ olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu ''Excalibur'' olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu
16:09 Boşanır boşanmaz Nez’le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla’nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi
16:08 Skoruna kadar bildi Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu Skoruna kadar bildi! Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu
15:37 Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı
15:11 Hülya Avşar’dan yeni havuz videosu geldi Bu sefer de çocuklarla dans etti Hülya Avşar'dan yeni havuz videosu geldi! Bu sefer de çocuklarla dans etti
15:03 Ne dese tersi çıktı Sergen Yalçın’ın tahmini yine tutmadı Ne dese tersi çıktı! Sergen Yalçın'ın tahmini yine tutmadı
14:41 Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 17:25:52. #1.13#
SON DAKİKA: Bambus Plajı İhalesi İptal Edilen Şirket Tarafından Kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement