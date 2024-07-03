Bambus Plajı İhalesi İptal Edilen Şirket Tarafından Kapatıldı

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(ANTALYA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Bambus Plajı'nın özelleştirme ihalesini iptali etmesinin ardından ihalesi iptal edilen şirket, alandaki belediye araçlarını gece çekiciyle kaldırdı, plaja girişi arazi taşıtıyla kapattı. Plajı halka açmaya hazırlanan Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, "Tablo çok vahim. Bu kadar kepazelik olmaz. Devletimizin içinde devletçikler oluşmuş. Kamu otoritesi yok sayılıyor" dedi.

Antalya'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ihalesinin iptalinin ardından Muratpaşa Belediyesi'nin halka açmak için çalışmalara başladığı Bambus Plajı'nda, ihalesi iptal edilen şirket, alandaki belediye araçlarını gece çekiciyle kaldırdı, plaja girişi arazi taşıtıyla kapattı. Belediye çalışanları alana ikinci bir girişi açıp temizlik çalışmasına devam ederken, olayla ilgili polise yapılan şikayet sonuçsuz kaldı.

Şu an çalışmaların 'semt spor sahası' olarak imar planlarında bulunan alanda devam ettiğini dile getiren Başkan Uysal, "Bu alanda yüzlerce hissedar var. En büyük hissedar da belediye. Şirket, bazı küçük hissedarla kira sözleşmesi yapmış. Bambus'la tek hukuki bağları da bu" diye konuştu.

Şirketin buna dayanarak iki gündür alana giriş çıkışları engellemeye çalıştığını kaydeden Uysal, şunları söyledi:

"Tablo çok vahim. Bu kadar kepazelik olmaz. Devletimizin içinde devletçikler oluşmuş. Kamu otoritesi yok sayılıyor. Gece çekiciyle belediyemizin araçlarını kaldırma, çekme cüreti göstermişler. Polisimiz, 'İdari bir konu bir karışamayız' deyip müdahale etmiyor. Oysa konunun idari bir olayla ilgisi yok. Tamamen hukuki bir konu ve hukuksuz bir cüretkarlık söz konusu. Kamu malına zarar veriliyor. Kamunun ortak kullanım alanına tecavüz ediliyor. Suç işleniyor. Ama biz sadece Anayasal görevimizi yerine getiriyoruz. Tek amacımız kıyalarımızı halkımıza açık tutmak. Bir kez daha altını çiziyorum, Bambus Antalya'mızındır ve öyle de kalacaktır."

Ne olmuştu?

Antalya Erenkuş mevkiinde bulunan Bambus plajı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Kasım 2022'de ihale edildi. Bakanlığın, aynı zamanda imar planlarında 'semt spor sahası' olarak yer alan 13198 ada 1 parselin önünde bulunan kıyıyı turistik amaçlı ihalesine karşı Muratpaşa Belediyesi dava açtı. Davada Bambus Plajı'nın devletin hüküm ve tasarrufu altındaki koruma statüsüne sahip bir alan olduğuna dikkat çekildi, ihale şartnamesinin Kıyı Kanunu'na aykırı olduğunu savunuldu. İhalenin kıyıların kamu yararına kullanılması amacını ortadan kaldırdığını vurgulanırken, Ankara 6. İdare Mahkemesi ihaleyi iptal etti. İhalenin iptalinin ardından Uysal, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda Bambus plajının basit düzenleme ve temizlik çalışmasının ardından halka açılacağını ilan etmişti.