Bandırma'da sabaha karşı başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Bandırma'da sabaha karşı başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

BALIKESİR Balıkesir'in Bandırma İlçesinde sabaha karşı başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah Bandırma güne kar yağışı ile uyandı. Etkili olan kar yağışı özellikle sürücülere zor anlar yaşattı. Sabah zincir takmayan araçlar trafikte ilerleyemedi. Bandırma şehir merkezinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bandırma Belediyesi temizlik ekipleri cadde temizliği yaptı. Öte yandan esnaf dükkanlarının önünü temizledi. Bandırma - Susurluk, Bandırma - Gönen ve Bandırma - Çanakkale karayolunda ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi. Öte yandan Bandırma İlçe girişinde zincir uygulaması yapan trafik ekipleri, zincir halay ve takoz bulunmayan araçlara seyir izni vermiyor.

Öte yandan kar yağışını fırsat bilen gençler kar topu oynadı. Meteoroloji yetkilileri kar yağışının bugün ve yarın da etkili olmasının beklediğini vatandaşlar ve ilgililerin dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.