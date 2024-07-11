Bandırma'da Sardalya Bolluğu - Son Dakika
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Bandırma'da Sardalya Bolluğu

Bandırma\'da Sardalya Bolluğu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde sardalya bolluğu yaşanıyor. Bandırma'daki tezgahlarda kilosu 200 liradan satılan mevsim balığı sardalya, vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen balık oldu.

11.07.2024 09:21  Güncelleme: 09:24
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde sardalya bolluğu yaşanıyor.

Bandırma'daki tezgahlarda kilosu 200 liradan satılan mevsim balığı sardalya, vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen balık oldu. Av yasağının devam ettiği zamanlarda balıklar arasında en yoğun olarak sardalya bulunuyor. Güney Marmara'nın en önemli balıkçılık merkezi olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde sardalyanın yanı sıra istavrit, hamsi, mezgit, alabalık, çipura ve levrek de tezgahlarda yerini alıyor.

Uzun yıllardır balıkçılık yapan Balıkçı Barış Deniz yaptığı açıklamada, "Bandırma Su Ürünleri Balık Hali'ne av yasağı olması nedeniyle küçük balıkçı tekneleri denize çıkıyor. Mevsimi olan sardalya tezgahta yerini buluyor. Sardalyanın kilosu 200 TL'den satılıyor. Deniz levrek tane 120 TL, büyük 175 TL, deniz çupra tane 120-175 TL, istavrit, hamsi, mezgit, alabalık kilo 200 TL, mırmır kilo 250 TL'den alıcılarını bekliyor. Vatandaşlarımız en çok mevsim balığı olan sardalyayı tercih ediyor" dedi.

Bandırma Balık Hali'nin balıkçılarından Çakıroğlu Balıkçılık sahibi Ali Çakıroğlu ise, "2023-2024 gırgırla avlanma yasağı 15 Nisan itibariyle sonlandı. 1 Eylül tarihine kadar Su Ürünleri Balık Hali'ne, ufak kayıkçı balıkları Bandırma ve Erdek Körfezlerinde balık yakalamaya devam ediyor. Bandırma Balık Hali'mize sardalya gelmektedir. Tam mevsimi olan sardalya en çok tüketilen balıktır. Sardalya balığında yoğun bir şekilde omega-3 ve omega-6 yağ asitleri bol miktarda bulunmakta. Mevsim balığı olan sardalya ızgarada ve fırında yapılabilir. Kilosu 100-200 TL arasında değişmektedir. Halkımızı balık yemeye davet ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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