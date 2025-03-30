Bandırma protokolü bayramda bir araya geldi - Son Dakika
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Bandırma protokolü bayramda bir araya geldi

Bandırma protokolü bayramda bir araya geldi

Bandırma protokolü, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

30.03.2025 21:13  Güncelleme: 21:16
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Bandırma protokolü, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Bandırma Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen programa ilçe yöneticileri, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile kamu kurum temsilcileri katıldı.

Törene Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Esat Çetin, Belediye Başkanı Dursun Mirza, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Demirdaş, İlçe Müftüsü Abdülhamid Pehlivan, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, oda başkanları, gaziler ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

-Aksakal "Bayramlar Küskünlüklerin Bittiği Günlerdir"

Bayramlaşma töreninde konuşan Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, bayramların birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren özel günler olduğunu vurguladı. Aksakal, "Bir ay boyunca Ramazan ayını, oruçlarımızı tutarak, iftar sofralarında bir araya gelerek idrak ettik. Bugün de sağlık ve huzur içinde bayramımızı, Bandırma'nın tüm eşrafıyla birlikte kutluyoruz. Bayramlar, küskünlerin barıştığı, kırgınlıkların giderildiği, sevgi ve saygının ön planda olduğu müstesna günlerdir. Bundan sonra da aynı hoşgörü, birlik ve beraberlik ruhunun devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı ile anıyor, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Protokolden Şehitlik Ziyareti

Bayramlaşma programının ardından Bandırma protokolü, Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehit mezarları başında Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Şehit yakınları kabirlere su döküp çiçek bırakırken, protokol üyeleri de şehit aileleriyle sohbet ederek bayramlarını kutladı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bandırma protokolü bayramda bir araya geldi - Son Dakika

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