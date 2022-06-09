Başhekim Temi'nin acı günü - Son Dakika
Üye Girişi

Başhekim Temi'nin acı günü

09.06.2022 14:08
Başhekim Temi'nin acı günü

DÜZCE(İHA) –Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Volkan Temi'nin kayınpederi Hasan Bakkal rahatsızlık sonrası vefat etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Volkan Temi'nin kayınpederi Hasan Bakkal rahatsızlık sonrası vefat etti.

Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Volkan Temi'nin kayınpederi ve Onkoloji Uzman Hekimi Dr. Yasemin Bakkal Temi'nin babası Hasan Bakkal rahatsızlığı sebebiyle vefat etti.

Hasan Bakkal'ın cenazesi Kocaeli ili İzmit ilçesi Kuruçeşme Merkez Cami sinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenazeye, Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, sağlık çalışanları, Temi ve Bakkal ailesinin yanı sıra sevenleri katıldı. - DÜZCE

YORUMLAR
500
Öğretmen şiddeti kamerada Öğretmen şiddeti kamerada
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Hastanesi, Kocaeli, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başhekim Temi'nin acı günü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:10 Çiftlik Bank dolandırıcısı "Tosuncuk" Mehmet Aydın: Çiftlik Bank ismini bana BDDK tescilledi, kusur bende değil onlarda
14:03 TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022'den nefes kesen görüntüler
14:00 Bankaya olan borcunu ödemeyen Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! 2 saati haczedildi
13:20 Erdoğan'dan Yunanistan'a açık mesaj: Şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum! Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçin
13:16 TÜİK önünde arbede çıktı! Enflasyon rakamlarını protesto etmek için toplanan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu temsilcilerine polisten müdahale geldi
12:59 Boz ayıya tuzak kurup havaya uçurdular! Vahşet anları kameralarda
12:53 Müslüman olduğunu açıklayan Arsenal'ın yıldız futbolcusu, ismini Yakubu olarak değiştirdi
12:44 Evlerinin balkonunda cinsel ilişkiye giren çiftten kadın olanı tutuklandı
12:41 Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'a tepki gösteren Hazal Kaya'dan yeni paylaşım: Size anlamsız geleni hedef gösteremezsiniz
12:24 Hollanda'da büyük devrim! Futbolun kuralları tamamen değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 14:14:40. #1.13#
SON DAKİKA: Başhekim Temi'nin acı günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement