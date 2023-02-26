Başı döndü deprem oluyor sandı, kıraathaneyi birbirine kattı...O anlar kamerada - Son Dakika
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Başı döndü deprem oluyor sandı, kıraathaneyi birbirine kattı...O anlar kamerada

26.02.2023 11:31

Başı döndü deprem oluyor sandı, kıraathaneyi birbirine kattı.

Başı döndü deprem oluyor sandı, kıraathaneyi birbirine kattı...O anlar kamerada

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, başı dönünce deprem oluyor sanan bir kişi, kıraathaneyi birbirine kattı.

Olay, 10 Şubat saat 19.20 civarında Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişi kıraathanede oturduğu sırada baş dönmesi yaşadı. Durumu depreme bağlayan şahıs ortalığı birbirine kattı, saniyeler içerisinde kıraathanedekiler dışarı kaçtı. Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansırken, kaçış sırasında bir vatandaşın panikle elindeki çayı bırakmadan koşturduğu görüldü.

Kaynak: İHA
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Diyarbakır, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başı döndü deprem oluyor sandı, kıraathaneyi birbirine kattı...O anlar kamerada - Son Dakika

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