Başı döndü deprem oluyor sandı, kıraathaneyi birbirine kattı...O anlar kamerada

Olay, 10 Şubat saat 19.20 civarında Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişi kıraathanede oturduğu sırada baş dönmesi yaşadı. Durumu depreme bağlayan şahıs ortalığı birbirine kattı, saniyeler içerisinde kıraathanedekiler dışarı kaçtı. Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansırken, kaçış sırasında bir vatandaşın panikle elindeki çayı bırakmadan koşturduğu görüldü.

DİYARBAKIR - Diyarbakır 'da, başı dönünce deprem oluyor sanan bir kişi, kıraathaneyi birbirine kattı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Genel, Yerel, Son Dakika

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