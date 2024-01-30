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Başiskele'de Yarıyıl Tatili Etkinlikleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Başiskele'de Yarıyıl Tatili Etkinlikleri Devam Ediyor

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen yarıyıl tatili etkinlikleri çocuklar için devam ediyor. Çocuklar, ücretsiz atölyeler, etkinlikler ve tiyatrolarla hem eğleniyor hem de öğreniyor. Etkinlikler kapsamında çocuk atölyeleri düzenlenirken, çocuklar bilim, deney, robotik kodlama, matematik gibi konularda bilgiler öğreniyor. Ayrıca ücretsiz tiyatrolar ve sahne gösterileriyle çocuklar eğlenceli vakit geçiriyor.

Başiskele\'de Yarıyıl Tatili Etkinlikleri Devam Ediyor
30.01.2024 - 10:51,  Güncelleme: 10:58
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Başiskele'de yarıyıl tatiline giren çocuklar için düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Etkinliklere katılan çocuklar hem tatili verimli geçiriyor hem de sosyalleşiyor.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü öncülüğünde, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde her yıl olduğu gibi bu yarıyıl tatilinde de çocuklar birbirinden öğretici ücretsiz atölyeler, etkinlikler ve çocuk tiyatrolarıyla tatilin keyfini çıkarıyor.

Başiskele'de ikamet eden 8 yaş üstü öğrencilere özel olarak düzenlenen çocuk atölyeleri ilçenin dört bir köşesinde yer alan gençhanelerde gerçekleştiriliyor. Altınkent Gençhane, Mehmetağa Gençhane, Karadenizliler Gençhane, Şehitekrem Gençhane, Yeniköy Ala Mekan ve Başiskele Çocuk Kütüphanesi'nde geçen hafta her gün düzenlenen çeşit çeşit atölyelerde çocuklar, hem eğlendi hem de birçok konuda bilgiler öğrendi.

Eğlenceli bilim ve deney, robotik kodlama, matematik, quiling, mum yapımı, makrome, zeka oyunları, arkeolojik kazı simülasyonu gibi daha birçok ilgi çekici ve öğretici atölyelere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikler kapsamında ücretsiz tiyatrolar ve sahne gösterileriyle kentin çocuklarını yıl boyunca eğlendiren Başiskele Belediyesi, yarıyıl tatilinde de bu eğlenceli etkinliklerine devam etti.

Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde bugün Ala Mekan'da gerçekleştirilen organizasyonda minik öğrenciler, unutamayacakları güzel bir gün yaşadı. Sahne şovları, yarışmalar, transformers gösterileri, sosis balon etkinliği, dönen salıncak ve yüz boyama etkinliklerinin yapıldığı organizasyonda çocuklar, velileriyle birlikte keyifli ve eğlenceli vakitler geçirdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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