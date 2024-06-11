Başiskele'de Termal Turizm Tesisi Tamamlandı

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Başiskele'de inşaatı devam eden ve birçok hastalığa şifa kaynağı olması öngörülen termal suyun kullanılacağı tesis tamamlandığında çok sayıda misafiri ağırlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele'ye kazandıracağı termal turizm tesisinde çalışmalarına devam ediyor. Yeniköy Mahallesi'nde bulunan termal su bölgesinde 3 blok olarak yapımı devam eden tesiste hızlı ilerleme kaydediliyor. Kaba inşaatında çalışmaların devam ettiği tesis son zamanlarda şekillenmeye başladı. Yeniköy Merkez Mahallesi'nde yerin 930 metre altından 57 derece sıcaklıkta çıkan jeotermal suyun çıktığı bölgede yapılan termal tesisin, Kocaeli'nin olduğu kadar Marmara Bölgesi'nin de şifa kaynağı olması bekleniyor.

Estetik ve geleneksel mimariyle tasarlanan tesiste termal havuzlar, hamam, sauna, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanları yer alacak. - KOCAELİ