Başiskele\'de Yaz Okulları Gençlere Eğlenceli Tatil İmkanı Sunuyor

Yerel

Başiskele'de düzenlenen yaz okulları kurslarında eğitim alan gençler ve çocuklar, tatili eğlenerek geçiriyor.

Genc-i Ala Gençlik Modeli ile spordan sanata, bilimden teknolojiye her türlü alanda gençlere eğitim desteği sunan Başiskele Belediyesi, bu yaz da gençlere açtığı 30 farklı kursta hizmet veriyor. Kuran-ı Kerim, dualar, siyer, akaid, ilmihal, ahlaki değerler, el sanatları, akıl oyunları, gezi, yüzme, spor faaliyetleri, hat, pratik Arapça, Hüsn-i Tilavet, 4. sınıf İngilizce, mobil oyun geliştirme ve eğitimciler için drama teknikleriyle öğretim metotları gibi çeşitli konularda eğitimler veriliyor.

Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi, Ala Mekan ve tüm gençhanelerde verilen eğitimlerden yüzlerce öğrenci faydalanıyor. Uzman eğitmenler eşliğinde eğlenceli ve keyifli vakitler geçiren çocuklar, birçok konuda kendilerini geliştirme ve sosyalleşme imkanı buluyorlar. - KOCAELİ