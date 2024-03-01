Başkan Aktaş: " Karacabey'i ihya edeceğiz"
BURSA - Karacabey Belediyesi tarafından bu sene 12'ncisi düzenlenen 'Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Önümüzdeki dönem ihracat endeksli çalışmalarla Karacabey'i ihya edeceğiz" dedi.
Tarıma dayalı sanayisiyle köklü bir geçmişi bulunan ve yaygın tarımsal faaliyetler ile bereketli topraklara ev sahipliği yapan Karacabey, '12. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na ev sahipliği yaptı. Karacabey Belediyesi tarafından Ömer Matlı Kapalı Pazar ve Fuar Alanı'nda düzenlenen fuarın açılış törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
"Karacabey'i tanımıyorlar"
Fuarın açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karacabey Belediyesi tarafından bu sene 12'si yapılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın hayırlı olmasını diledi. Bazı belediye başkan adaylarının ilçeye gelerek 'Karacabey'e tarım fuarı yapacağız' dediğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Bu adamlar şehirden bu kadar habersizler. Karacabey'i bu kadar tanımıyorlar. İlçede fuar meşalesini Karacabey Belediyesi eski Başkanı Ergün Koç'a yaktı, Ali Özkan da kendi boyu gibi deyim yerindeyse bu işi uzattı götürüyor. 'İnşallah beraber fuar alanı yapalım' dedi. Niçin olmasın. Ben bu hikayeyi ilçe belediye başkanlığı sürecinde yaşamış birisiyim. Sanayi, turizm bir toplumun gelişimi için çok önemli. Ama tarım en az bunlar kadar önemlidir. Karacabey'in çok mümbit toprakları var. Karacabey, Türkiye sathında birçok enlere sahip. Alın terini, emeğini, gayretini, sermayesini ortaya koyan Karacabeyliler, tarım da bugün ilçenin geldiği noktanın gerçek sahipleridir" diye konuştu.
Çiftçiye sonsuz destek
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tarım konusunda büyük çaba içerisinde olduğunu anlatan Başkan Aktaş, HAGEL'in, Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı'nın ve Tarım AŞ'nin bu işin emrinde olduğunu hatırlattı. Gölet yapımları, sulama havuzlarıyla Bursa'da tarımın gelişimi için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Başkan Aktaş, 2017'de tarım ihracatı 184 milyon dolar tarım ihracatının 2022'de 569 milyon dolara ulaştığını, 2023'te ise bu rakamın 650-700 milyon dolara çıkacağını belirtti. Erken uyarı meteoroloji istasyonları kurduklarını, fide fidan destekleri verdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Özellikle üzümsü meyvelerde gelirlerimiz arttı. 6 yıllık süreçte BESAŞ kanalıyla üreticilerimizden 25 milyon litreye yakın süt, 100 bin kilonun üzerinde siyez buğdayı aldık. Bu sayede çiftçilerimizi destekledik. 2023'te kadın kooperatiflerimizden 97 bin adet el emeği ürünler aldık. 2018-2023 arasında süt soğutma tankından salça makinesine, ceviz soyma makinesinden tohum selektör makinesine varana kadar 650 tane tarım aletini dağıttık. Pek çok noktada desteklerimiz aynen devam edecek. Tüm Karacabey'in altyapısını yaptık. 50-60 yıllık yatırım yaptık. 80 milyonluk bir proje olan arıtma tesisinde çalışmalar sene sonunda bitecek. Kültür merkezimiz bitmek üzere. İtfaiye binasını teslim ettik. Cenaze hizmetleri, aşevi ve köy yolları da yapılıyor" dedi.
"Karacabey'i ihya edeceğiz"
Karacabey halkının hem Ali Özkan'a hem de Cumhur İttifakı'na bugüne kadar güzel destekler verdiğini söyleyen Başkan Aktaş, "Bizler acı günde, tatlı günde, zor zamanda da her zaman yanınızda olduk. Bu şehrin değerleri, bizim de değerlerimizdir. Karacabey'i daha ileri götürebilmek için çalışıyoruz. Önümüzdeki dönem ihracat endeksli çalışmalarla Karacabey'i ihya edeceğiz. Fuarımızın bereketli, verimli ve hayırlı olmasını diliyorum. Birileri 'göreve gelirsem tarım fuarı yapacağım' dese de 12 senedir bunu kararlı bir şekilde devam ettiren Ergün Koç ve Ali Özkan başkanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve protokol üyeleri tarafından kurdele kesimiyle fuar ziyarete açıldı. Başkan Aktaş ve beraberindekiler daha sonra fuar alanını gezerek son teknolojiyle donatılmış tarım ekipmanlarını yakından inceleyerek, vatandaşlarla sohbet etti.
Son Dakika › Yerel › Başkan Aktaş: 'Karacabey'i ihya edeceğiz' - Son Dakika
UCLG Başkanı Uğur İbrahim Altay, ABD Dışişleri Bakanlığı Şehir Diplomasisinden Sorumlu Büyükelçisi Nina Hachigian'ın Hamas'ın terörist saldırısını İsrail'in tepkisi olarak göstermesine tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gazze'de gerçekleşen soykırım suçlarını ve İsrail'in dezenformasyon politikasını eleştirdi. Altun, Gazze'de öldürülen gazetecilerin çoğunluğunun İsrail tarafından katledildiğini belirtti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Danıştay 5. Daire'nin FETÖ'den ihraç edilen 387 hakim ve savcıyı tekrar mesleğe iade eden kararı çok tehlikelidir, çok sakıncalıdır, hukuki bir temeli yoktur" dedi.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Balıkçılık Bilimi Forumu'nun balıkçılık politikalarını bilimsel verilere dayalı şekillendirme fırsatı sunacağını belirtti. Forumda, balıkçılık sektörünün stratejik önemi, çevresel sorunlar ve sürdürülebilirlik gibi konular ele alınacak.
Hatay, Türkiye – 6 Şubat 2023 tarihindeki yıkıcı depremin ardından, Almanya merkezli hayır kurumu Musaid e.V., kritik bir yardım girişimini hayata geçirdi. 18 Şubat 2024 tarihinde, Hatay'daki Alahan Geçici Konaklama Merkezi'nde düzenlenen törenle depremden etkilenen ailelere 100 konut konteyneri teslim edildi. Bu proje, küresel felaketlerin arttığı bir dünyada, sürdürülebilir destek önlemlerinin acil ihtiyacını vurgulamaktadır.
Gazi Kars Platformu Başkanı Kadir Bozan önderliğinde yerel ve ulusal basının temsilcileriyle bir araya geldi. Platformun kuruluş amacı ve çalışmaları hakkında bilgi verildi. Platformun hedefi, Kars'ın gazilik unvanını almak ve kentin tüm sorunlarıyla tarihi dokusuna uygun bir şekilde ilerlemektir.
Karadenizli sanatçı Onay Şahin, halk müziğinde usta-çırak ilişkisinin önemine değinerek, müzikte evrenseli kazandıkça yöreyi de kaybedeceğimizi söyledi. Şahin, kemençe icracılığından türkü bestelemeye nasıl başladığını ve Karadeniz müziğinin geleceği hakkında konuştu. Ayrıca, Karadeniz müziğinin ulusallaşma sürecini ve sosyal medyanın etkisiyle yöresel müziklerin yayılmasını da değerlendirdi.
Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu, kadınları 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtarlık için aday olmaya çağırarak, 'Cesaretli olsunlar, güçlü olsunlar. Mahalleye çok ciddi bir kalite geliyor.' dedi. Erenoğlu, kadın muhtarların daha pratik ve çözüm odaklı olduğunu belirtti ve yerel seçimlerde kadın muhtar sayısının artması için 'pozitif ayrımcılık' yapılmasını istedi. Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği'nin kadınlara eğitim seminerleri düzenleyerek seçimlere hazırladığını ve bir kadın ordusunun geliyor olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Döşemealtı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DÖSİAD) üyeleriyle bir araya geldi. Tütüncü, Antalya için hazırladığı projeleri anlattı ve şehir içi trafik, toplu ulaşım, imar, turizme değer katacak ve yerel kalkınmaya destek olacak projeleri açıkladı. Tütüncü, gelecek hafta yapacakları lansmanla bütün projeleri tanıtacaklarını belirtti. Döşemealtı ilçesine yönelik de önemli yatırımların yer alacağını bildirdi.
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), mavi ekonomi, biyoçeşitlilikin korunması ve hava kalitesinin artırılması alanlarında Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kullanılmak üzere Avrupa Birliği'nden (AB) 35 milyon liralık fon sağladı. DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar, bölgenin potansiyelini harekete geçirerek ekonomik değere dönüştürmek için çalıştıklarını belirtti. DOKA'nın orta vadeli ve çok yıllık kalkınma planlamaları kapsamında hazırladığı sürdürülebilir turizm, mavi ekonomi ve katma değerli üretim ve ticarileşme programları AB tarafından desteklenmeye hak kazandı. Bu kapsamda hazırlanan projelerle yaklaşık 35 milyon liralık AB fonu bölgeye kazandırılacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerinin gruplara göre dağılımını dikkate alarak gerçekleştirilen 'Model Başkent' simülasyonunda gençler, Ankara'da artan göçlerin neden olduğu sorunlara çözümler üretti. 4 farklı hayali siyasi partiyi temsil eden gençler, 10 farklı komisyonda bir araya gelerek raporlar hazırladı ve kararlar aldı.
AK Parti'nin Koçarlı Belediye Başkan adayı Nedim Kaplan, seçim çalışmalarına başlangıç yaptı. Şenköy ve Bağcılar Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluşan Kaplan, projelerini açıklayarak destek istedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?