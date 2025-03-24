Başkan Alemdar, Yaşlılar Haftası'nda Yalnız Değilsiniz Mesajı Verdi - Son Dakika
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Yerel

Başkan Alemdar, Yaşlılar Haftası'nda Yalnız Değilsiniz Mesajı Verdi

Başkan Alemdar, Yaşlılar Haftası\'nda Yalnız Değilsiniz Mesajı Verdi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlarla bir araya gelerek onların hayat tecrübelerini dinledi ve destek sözü verdi. Alemdar, 'Her an, her ihtiyacınızda yanı başınızdayız' diyerek yaşlılara yönelik hizmetlerin önemine vurgu yaptı.

24.03.2025 14:18  Güncelleme: 14:20
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18-24 Mart Yaşlılar haftasında YADEM bünyesinde hizmet alan 65 yaş üstü vatandaşlarla bir araya gelerek hayat tecrübelerini dinleyen Başkan Yusuf Alemdar 'her an, her ihtiyacınızda yanı başınızdayız' vurgusu yaparak şehrin her bir köşesindeki yaşlıya el uzatmak, dokunmak için gayretle çalıştıklarını ifade etti. Alemdar, "Sizleri asla unutmuyoruz, unutmayacağız. Bir ele, bir nefese ihtiyaç duyan her bir büyüğümüzün yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası'nda eli öpülesi yaşlılar ile bir araya geldi. Yaşlı Destek Merkezi tarafından düzenlenen iftar programında 65 yaş üstü yaşlılarla bir araya gelen Başkan Yusuf Alemdar, "Ben bu haftayı yaşlılar değil, tecrübeliler haftası olarak değerlendiriyorum" diyerek her bir yaşlı vatandaşla kucaklaştı, hayır dualarını aldı. Tek tek masaları dolaşan ve kırmızı gül takdim ederek Ramazan ayını kutlayan Başkan Alemdar, "Allah sizlere sağlık sıhhat versin. Nice Ramazanlara, bayramlara hep birlikte sağlık ve sıhhat içinde ulaşmayı nasip etsin. Hayat tecrübelerinizi dinledik. Sizlerin hayatınızı kolaylaştırmak yalnız olmadığınızı hissettirmek ve yüzlerinizde bir tebessüm oluşturmak için ekiplerimiz kapı kapı dolaşıyor. Sizin her türlü ihtiyacınızda kapınızı çalıyor, sizleri unutmuyor, halinizi hatırınızı soruyor. Bizler her daim sizlerin yanınızda olacağız. Bir ele, bir nefese ihtiyaç duyan her vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

65 yaş üstü, hasta, engelli, yatalak ve kimsesizlerin ailesi olan Büyükşehir Yaşlı Destek Merkezi (YADEM), binlerce yaşlıya bir el, bir omuz olmaya devam ediyor. Telefonla veya çat kapı yapılan hane ziyaretleriyle "yalnız değilsiniz" duygusunu hissettiren YADEM ekipleri, Ramazan boyunca yaşlıların hayatlarını kolaylaştıracak hizmetlerini sürdürüyor. Ekipler ev temizliği yapmakta zorlanan, gelir durumu yetersiz ve bakacak kimsesi olmayan yaşlılara ev temizliği hizmetinin yanı sıra onlarca yaşlıya spor, sosyal aktivite, 'Kur'an-ı Kerim, Filografi, Resim ve Ahşap Boyama' gibi kurslarla hayatlarına dokunuyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yusuf Alemdar, sakarya, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Alemdar, Yaşlılar Haftası'nda Yalnız Değilsiniz Mesajı Verdi - Son Dakika

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