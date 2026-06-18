Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'tan, Datça'daki Özelleştirme Kararına Tepki

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Datça'nın Emecik Mahallesi'nde yüz binlerce metrekarelik kamu arazisinin özelleştirme kapsamına alınmasına tepki göstererek, "Muğla'nın doğasını, kıyılarını ve kamusal alanlarını rant uğruna feda ettirmeyeceğiz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Datça ilçesinin Emecik Mahallesi'nde bulunan toplam 390 bin 715 metrekarelik 19 taşınmazın özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Karara tepki gösteren Aras, söz konusu alanların Muğla'nın doğal ve kamusal değerleri açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

"BU ALANLAR BİRKAÇ YATIRIMCININ DEĞİL, HALKIN ORTAK MALIDIR"

Başkan Aras, bu alanların halka ait olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Datça Emecik'teki yüz binlerce metrekarelik kamu arazisinin özelleştirme kapsamına alınması, Muğla'nın doğasına, kıyılarına ve ortak yaşam alanlarına yönelik yeni bir tehdittir. Yıllardır aynı anlayışla karşı karşıyayız. Kıyılarımızı, ormanlarımızı ve doğal güzelliklerimizi korumak yerine, kamuya ait alanları satışa çıkarmayı çözüm olarak gören bir yaklaşım dayatılıyor. Oysa bu alanlar birkaç yatırımcının değil, halkın ortak malıdır. Datça'nın koyları, kıyıları ve doğal zenginlikleri alınıp satılacak birer emlak değil; gelecek kuşaklara bırakmakla yükümlü olduğumuz eşsiz bir mirastır. Muğla'nın doğasını, kıyılarını ve kamusal alanlarını rant uğruna feda ettirmeyeceğiz. Datça'nın da, Muğla'nın da hakkını sonuna kadar savunacağız."