Başkan Atabay, CHP heyetini ağırladı - Son Dakika
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Başkan Atabay, CHP heyetini ağırladı

27.04.2022 00:58
Başkan Atabay, CHP heyetini ağırladı

CHP Aydın İl Teşkilatı, Aydın milletvekilleri ile birlikte turizm ilçelerinden olan Didim'i ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

CHP Aydın İl Teşkilatı, Aydın milletvekilleri ile birlikte turizm ilçelerinden olan Didim'i ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Örgütü, bir takım ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Didim'e geldi. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyaretin ardından heyet, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Akbük Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. İftar öncesi ilçe genelindeki çalışmaları inceleyen heyet, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın önemli projeleri arasında yer alan Amfitiyatro'ya giderek incelemelerde bulundu. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile Amfitiyatro'yu gezen heyet, projenin Didim'e çok yakıştığını söyleyerek açılmasıyla bölge turizmine değer katacağını belirtti.

Başkan Atabay, Amfitiyatro bünyesinde bulunan restoran, kafe ve plaj alanları ile gösteri alanını heyete anlatarak, "Zorlu bir sürecin ardından yapımına başladığımız Amfitiyatro projemizi Didimimize ve ülke turizmine kazandırmamıza sayılı günler kaldı. Sezon içerisinde birçok dev etkinliğe ev sahipliği yapacak projemizi vatandaşlarımızla buluşturacağımız için çok heyecanlıyız. Dev bir alanda, Didimimize yakışır şekilde hayata geçirdiğimiz bu proje, kentimize değer katacak. Bugün de bir kez daha CHP Aydın Milletvekilimiz, İl Başkanımız, İl Kadın Kolları Başkanımız ve değerli yöneticilerimiz ile burada incelemelerde bulunduk. Didim'e kazandırdığımız bu projenin açılmasının ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun kentimize hediye ettiği kültür merkezi için çalışmalar başlayacak. Didimimiz, Aydın Büyükşehir Belediyemizin desteği ile hak ettiği değere kavuşacak. Her şey Didim için" diye konuştu.

Heyetin bir sonraki durağı Akbük Mahallesi'nde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar etkinliği oldu. Kurulan dev sofralarda Akbüklüler ile birlikte iftar yapan Millet İttifakı heyeti, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun selamını vatandaşlara iletti. - AYDIN

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Cumhuriyet Halk Partisi, Amfitiyatro, İftar, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Atabay, CHP heyetini ağırladı - Son Dakika


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