Başkan Atabay ve CHP heyeti Didim'de balıkçılarla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Atabay ve CHP heyeti Didim'de balıkçılarla bir araya geldi

12.03.2022 14:49
Başkan Atabay ve CHP heyeti Didim'de balıkçılarla bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile Denizcilik, Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektörü Saha Programı Başkanlığı görevin verilen CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Didim'de program düzenledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile Denizcilik, Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektörü Saha Programı Başkanlığı görevin verilen CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Didim'de program düzenledi. ve Türkiye'nin dört bir yanında balıkçılar ile buluşan Karadeniz, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın da katıldığı toplantıda balıkçı esnafının sorun ve talepleri dinleyip, çözüm noktasında atılacak adımlar değerlendirildi.

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ve CHP'li yöneticilerle birlikte balıkçı ve su ürünleri sektör temsilcileri ile bir araya gelen Karadeniz, kendisini de bir balıkçı olduğunu belirterek "Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde balıkçı esnafımızın yaşadığı sorunları çözüme kavuşturmak, sizlerin derdine derman olmak için yola çıktık. Ülke genelindeki tüm balıkçı barınaklarında görüşmelerimizin sona ermesinin ardından bir çalıştay yapacağız ve sorunlarınızı çözüme kavuşturmak için elimizden geleni yapacağız" diyerek CHP'nin iktidara gelmesi halinde sorunları da çözeceklerini söyledi.

Didim'de önemli bir yere sahip olan balıkçılığı sürdürebilmek, esnafın sorunlarını çözüme kavuşturabilmek için çalışmalarının süreceğini söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Güzide kentimiz Didim'de balıkçılığın yeri çok önemli. Nüfusun önemli bir kısmı balıkçılık ile geçimini sağlıyor ve bu esnafımızın sorunları aşikar. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ve Sinop Milletvekilimiz Barış Karadeniz'in gayreti ile gerçekleştirilen bu toplantılar, buluşmalar gerçekten çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi dün olduğu gibi bugün de esnafın yanında, yarın da yanında olmaya devam edecek. Bizler de, Didim Belediyesi olarak, balıkçı esnafımızın sorunlarını çözüme kavuşturmak için üzerimize düşeni yapacağız" diye konuştu. - AYDIN

Başkan Atabay ve CHP heyeti Didim'de balıkçılarla bir araya geldi
Başkan Atabay ve CHP heyeti Didim'de balıkçılarla bir araya geldi
Başkan Atabay ve CHP heyeti Didim'de balıkçılarla bir araya geldi
Başkan Atabay ve CHP heyeti Didim'de balıkçılarla bir araya geldi

YORUMLAR
500
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektriği kesilen Moda Sahnesi'ni ziyaret etti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektriği kesilen Moda Sahnesi'ni ziyaret etti Emojili düello sürüyor! Bahçeli'nin hedefinde yine Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti var Emojili düello sürüyor! Bahçeli'nin hedefinde yine Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti var CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 3YK formülü: Bu ülkeye 'yeni kadrolar', 'yeni kurallar', 'yeni kurumlar' lazım CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 3YK formülü: Bu ülkeye 'yeni kadrolar', 'yeni kurallar', 'yeni kurumlar' lazım

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Karadeniz, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Atabay ve CHP heyeti Didim'de balıkçılarla bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
14:41 Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı, trafik durduruldu
14:38 Kılıçdaroğlu elektriği kesilen Moda Sahnesi'ne Bahçeli'nin gönderdiği kandillerle gitti
14:27 Açığa alınan özel harekatçı, polis eşine parkta eşine dehşeti yaşattı: Çantasından silahı kaptı ve...
14:23 Amatör kayakçı fırsatı kaçırmadı, oğlunu sırtına alarak İstanbul sokaklarında kayağa çıktı
14:22 34'ü çocuk 86 Türk bu camide saklanıyordu, Mariupol'deki Kanuni Süleyman Camii'nin bombalandığı haberi geldi: Türklerin akıbeti meçhul!
14:12 İstanbul'da akşam saatlerinde gök gürültülü kar sağanağı bekleniyor: Yetkililerden uyarı üstüne uyarı!
14:08 Emojili düello sürüyor! Bahçeli'nin hedefinde yine Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti var
13:41 Bakıcı terörü hortladı: 92 yaşındaki emekli hemşirenin dövülürken attığı çığlıklar yürek dağladı
13:39 Pes dedirten öneri! Yıldız Tilbe, saldırgan köpeklerin zehirlenmesini istedi
13:36 Ukraynalı milletvekilinden Rusya'ya Nazi benzetmesi: Kiev Rusya'nın yeni Stalingard'ı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 14:56:43. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Atabay ve CHP heyeti Didim'de balıkçılarla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement