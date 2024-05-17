Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 19 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika
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Yerel

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 19 Mayıs'ı kutladı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 19 Mayıs\'ı kutladı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, Türk gençliğinin Mustafa Kemal Atatürk'ün güvenini boşa çıkarmayacağını belirtti. Ataç, gençlerin ülke geleceğinde büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı ve Atatürk'ün gençlere olan güvenini hatırlattı.

17.05.2024 14:38  Güncelleme: 14:39
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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, yayımladığı mesaj ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarken, "Türk gençliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün onlara duyduğu güveni boşa çıkarmayacaktır. Atamızın da dediği gibi; geleceğin aydınlığına gençlerimizle kavuşacağız" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajında, gençlerin ülke geleceğinde çok büyük bir önem ve değere sahip olduğuna vurgu yaptı.

Başkan Ataç kutlama mesajında, "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu başta gençler olmak üzere hep birlikte yaşıyoruz. Bu coşku, cumhuriyetimizin en büyük teminatlarından biridir. Kurtuluş Savaşı'nın meşalesi, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılırken, Cumhuriyet'e Havza, Amasya ve Sivas üzerinden Erzurum'a uzanan zorlu bir mücadele süreci ile kavuşulmuştur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Gençliği yetiştiriniz. Onlara bilim ve kültürün olumlu fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Özgür fikirler uygulamaya geçtiği zaman, Türk milleti yükselecektir' demiştir. Türk gençliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün onlara duyduğu güveni boşa çıkarmayacaktır. Atamızın da dediği gibi; geleceğin aydınlığına gençlerimizle kavuşacağız. Gençlerimize olan güvenimiz ve ümidimiz her zamankinden daha güçlü. Bu duygu ve düşünceler ile İstiklal Harbimizi cumhuriyet ile taçlandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılmış tüm gazilerimiz ile isimsiz kahramanlarımızı rahmet, şükran ve saygı ile anıyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 19 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika

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