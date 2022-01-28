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Başkan Atay, çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika

Başkan Atay, çalışmaları yerinde inceledi

28.01.2022 18:58

Başkan Atay, çalışmaları yerinde inceledi Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yapımları devam eden yeni Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Kitap Kafe'de incelemelerde bulundu.

Başkan Atay, çalışmaları yerinde inceledi

AYDIN - Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yapımları devam eden yeni Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Kitap Kafe'de incelemelerde bulundu.

Seçim vaatleri arasındaki kreş ve gündüz bakımevleri ve kitap kafeleri birbiri ardına hizmete açtıktan sonra Efeler halkı tarafından "sözünü tutan başkan" olarak anılan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ilçe halkının hayatını kolaylaştırmayı sürdürüyor. Başkan Atay, 4'üncüsünü hizmete sunmaya hazırlandığı Ata Mahallesi'ndeki Kitap Kafe ile 3'üncüsü Adnan Menderes Mahallesi'nde yapılan Kreş ve Gündüz Bakımevi'ni ziyaret edip devam eden çalışmaları denetledi.

"175 çocuğa yuva olacak"

Başkan Atay, Yedi Eylül Mahallesi'nde Ege Bölgesi'nin en kapsamlı Otizm Yaşam Merkezi'ni hizmete açmalarının ardından Adnan Menderes Mahallesi'ndeki eski Otizm Spor Merkezi'nin kreşe çevirme kararı aldıklarını söyledi. Başkan Atay; "Daha önce Ata ve Mimar Sinan Mahallesi'nde 2 kreş ve gündüz bakımevi açtık. Bildiğiniz gibi bu binamız daha önce Otizm Spor Merkezi'ydi fakat Yedi Eylül Mahallesi'nde bölgenin en kapsamlı Otizm Yaşam Merkezi'ni kurduk. Bu binamızda ise yeni bir düzenleme yapıyoruz. 175 çocuğumuza yuva olacak 3'üncü Kreş ve Gündüz Bakımevi'mizi hazırlıyoruz. Daha önce bu müjdeyi verdiğimizde Efelerli anne-babalar sevinçle karşıladılar. Biz de hazırlıkları en kısa sürede tamamlayarak çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri bir yeri daha onlara kazandırmanın sevincini onlarla birlikte yaşayacağız" dedi.

"Gençleri Kitap Kafeleri çok sevdi"

Ders çalışmaya elverişli ortamı, internet bağlantılı bilgisayarları ve ücretsiz ikramlarıyla Efelerli gençlerin gözdesi olan kitap kafelerin daha da artacağını belirten Başkan Mehmet Fatih Atay, "Her ay bir Kitap Kafe açacağımızı söylemiştik. Efelerli öğrenciler bu kitap kafeleri çok sevdiler. Geçtiğimiz hafta Orta Mahalle'de 3'üncüsünü açtık. Üniversiteli gençler oraya çok rağbet gösteriyorlar bu da bizi çok mutlu ediyor. Ata Mahallesi'nde de arkadaşlarımız titizlikle çalışıyorlar buraya da çok güzel bir Kitap Kafe açacağız" diye konuştu.

Başkan Atay, çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Atay, çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Atay, çalışmaları yerinde inceledi

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Mehmet Fatih Atay, Efeler, Otizm, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Atay, çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika


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