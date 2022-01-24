Başkan Atay'dan çifte açılış - Son Dakika

Efeler'de her ay iki açılış yapma sözü veren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, aynı gün iki açılış birden gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Başkan Atay'ın 'Marka Kent Efeler' vizyonuyla hayata geçirdiği projelerden kentteki ikinci ücretsiz Kadın Aile Çocuk Psiko-Sosyal Destek ve Beslenme Danışmanlığı Merkezi ile Efeler Belediyesi Sosyal Kültürel ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi (EFESAM) 26 Ocak Çarşamba günü saat 13.00'te düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Zafer Mahallesi Zafer Meydanı'nda hizmete girecek olan Kadın Aile Çocuk Psiko-Sosyal Destek ve Beslenme Danışmanlığı Merkezi ile Efeler halkı ücretsiz psikolojik destek alabileceği gibi beslenme danışmanlığı hizmetinden de ücretsiz yararlanabilecek. Aynı yer ve saatte açılacak EFESAM ile de istihdam, sağlık, sosyal yardım, eğitim ve kültür alanlarında ilçe kapsamında bilimsel araştırmalar yapılacak.

Seçimden önce verdiği sözleri hayata geçirmesiyle kentte 'Sözünü tutan başkan' olarak anılan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler halkını Çarşamba günü düzenlenecek olan açılış törenine davet etti. Başkan Atay, "İki merkezi birden hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm Efelerli hemşerilerimi açılışımıza davet ediyorum. Gelin bu heyecanı hep birlikte yaşayalım." dedi. - AYDIN