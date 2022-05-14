Başkan Atay, yabancı öğretmenleri ağırladı - Son Dakika
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Başkan Atay, yabancı öğretmenleri ağırladı

14.05.2022 00:57
Başkan Atay, yabancı öğretmenleri ağırladı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Erasmus Plus Modern Teacher Projesi ile Efeler'e gelen yabancı uyruklu öğretmenlerle buluştu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Erasmus Plus Modern Teacher Projesi ile Efeler'e gelen yabancı uyruklu öğretmenlerle buluştu.

Başkan Atay, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nun düzenlediği Erasmus Plus Modern Teacher Projesi ile Efeler'e gelen yabancı uyruklu öğretmenleri belediye meclis salonunda ağırladı. Yabancı öğretmenlere eğitim alanında hayata geçirilen projelerle ilgili bilgiler paylaşan Başkan Mehmet Fatih Atay; "Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü olan Aydın'a hoş geldiniz. 3 yıl boyunca gençlere ve kadınlara önem veren projeleri gerçekleştirdik. Avrupa'nın en büyük ikinci açık hava matematik parkını, Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı'nı yaptık. 81 ilimizde olmayan Otizm Yaşam Merkezi'ni bir yıl içinde hayata geçirdik ve 400 öğrencimiz orada eğitim görüyor. Sadece kadınların çalıştığı, hiçbir erkeğin çalışmadığı, ürünlerin konserve yapıldığı bir fabrika gerçekleştirdik. Burada şu anda 100 kadın istihdam ediliyor. İleride daha çok çalışacakları yeni fabrikaları gerçekleştireceğim. Efeler ilçesinde çocukların saat 16.00'dan sonra çalışabileceği kütüphane yoktu. 6 ayrı mahallede çocukların sabah saat 9'dan akşam 10'a kadar çalışabilecekleri kütüphaneyi gerçekleştirdik, ismi de Kitap Kafe. Bir kez daha güzel Efelerimize hoş geldiniz diyor, ilçemizde geçirdiğiniz vakitten keyif almanızı diliyorum. Hepinize teşekkür ederim" dedi. - AYDIN

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Mehmet Fatih Atay, Erasmus, Efeler, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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