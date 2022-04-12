Başkan Beşikci, ev ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Beşikci, ev ziyaretlerine devam ediyor

12.04.2022 13:45
Başkan Beşikci, ev ziyaretlerine devam ediyor

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, dar gelirli aileleri ziyaret etmeye devam ediyor.

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, dar gelirli aileleri ziyaret etmeye devam ediyor.

Ramazan ayının başından itibaren Aziziye, Gürdoğan ve Şehitlik Mahallesi'nde ikamet eden aileleri ziyaret eden Başkan Beşikci, ihtiyaç sahibi aileleri sık sık ziyaret ettiklerini belirtti. Başkan Beşikci, "Ramazan ayı birlik, beraberlik ve kaynaşma ayıdır. Ramazan'ın bereketini hemşerilerimizle paylaşmaya devam ediyoruz. Her fırsatta onları ziyaret ederek, istek ve önerilerini dinliyor, en kısa sürede sorularına çözüm üretmeye çalışıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın refahının, huzurunun ve ihtiyaçlarının karşılanarak mutluluğunun sağlanmasıdır. Bu amaçla "Yanıbaşınızdayız" Projemiz çerçevesinde Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda kolilerimizi ve her vatandaşımıza aylık et yardımlarımızı ulaştırmaya devam ediyoruz. YESMEK Projemiz ile de Aşçılık kursumuzda ürettiğimiz sıcak yemeklerimizi iftar saatinde hemşerilerimizin evlerine ulaştırıyoruz. Bizleri büyük bir içtenlik ve samimiyetle karşılayan değerli vatandaşlarımızın Ramazanı Şerif'ini en içten dileklerimle kutluyorum. Bundan sonra da ziyaretlerimizi sürdürüp, vatandaşlarımızla bağlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da 'Ramazan Baharı' etkinlikleri devam ediyor Diyarbakır'da 'Ramazan Baharı' etkinlikleri devam ediyor Diyarbakır'da hayırsever insandan ihtiyaç sahiplerine yardım Diyarbakır'da hayırsever insandan ihtiyaç sahiplerine yardım

Diyarbakır, Yenişehir, Aziziye, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Beşikci, ev ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
13:47 Skandal fotoğraf! İslam düşmanı Fransız aday Marine Le Pen ırkçılığını böyle ilan etti
13:35 Mahkemeden emsal karar! Rüzgar enerjisi şirketi 150 kartalı öldürdüğü için 8 milyon dolar ödeme yapacak
13:20 MHP Lideri Bahçeli 'kalpsiz ve kapasitesiz' dediği Kılıçdaroğlu'na seslendi: Bizim adayımız belli, siz de çürük adayınızı açıklayın!
13:17 Mersin'de erkekleri 'cinsel birliktelik' vaadiyle dolandırıyorlardı! İşte oyunun sonu
13:09 Zelenski ve eşi ayrı mı yaşıyor? First Lady Olena Zelenski ilk kez konuştu
13:02 Seyyar satıcılar zamana ayak uyduruyor! İşte yol kenarında IBAN ile yapılan karpuz satışı
12:59 İmamoğlu'nun "Uğur getireceğim" dediği kulüp Süper Lig'in bitimine 6 hafta kala ligden düştü
12:53 Altay Bayındır'ın Fenerbahçe - Galatasaray derbisindeki rahatlığı sosyal medyada gündem oldu
12:38 Gülşen farklı bir sektöre el attı! Kazanacağı ücret dudak uçuklattı
12:33 Ekrem İmamoğlu gençlerle halı saha maçı yaptı! Performansı büyük beğeni topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 13:56:03. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Beşikci, ev ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement